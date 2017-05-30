شكلت وفاة الملحن سهيل عرفة والد النجمة السورية أمل عرفة، مناسبة للجميع والتلاقي بينها وبين زميلتها النجمة شكران مرتجى. فبعد إعلان وفاة عرفة سارعت مرتجى إلى نعيه عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، كما شاركت في تقديم واجب العزاء شخصيا وساندت أمل عرفة في محنتها.

وكانت شكران مرتجى وأمل عرفة، قد افترقتا بعد مسلسل «دنيا»، وخرج خلافهما إلى العلن بعد أن غابت شكران عن مسلسل أمل عرفة الأخير «سايكو»، وكان قد تم التصريح في وقت سابق بأن شكران ستكون إحدى بطلاته.

وفي حين نفت مرتجى في مارس الماضي في برنامج «لهون وبس» وجود أي خلاف مع أمل عرفة، ووجهت لها تحية وأشارت إلى أنها لم تلتق بها منذ فترة بسبب انشغالاتهما، نشرت أمل عرفة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «الفرق كبير بين إنك تكون زعلان وبين إنك تكون حقود أو حقودة»، الأمر الذي فسره الكثيرون بأن كلامها موجه إلى شكران مرتجى.