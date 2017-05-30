أثيرت أزمة ضخمة مؤخرا، بعد عرض مسلسل «واحة الغروب»، وذلك بسبب عدم ظهور اسم نجمي العمل منة شلبي وخالد النبوي، وأحد كاتبي السيناريو على التتر، في الحلقة الأولى.

وأكد جمال العدل منتج المسلسل، في تصريحات له، أن هذا سهو من الممكن أن يكون قد حدث، مؤكدا أنه أعطى أمرا بتعديل التتر.

يذكر أن «واحة الغروب» مأخوذ عن رواية للكاتب بهاء طاهر تحمل نفس الاسم من بطولة خالد النبوي ومنة شلبي وإخراج كاملة أبوذكري، وتدور الأحداث عن قصة ضابط البوليس المصري محمود عبدالظاهر الذي يتم نقله إلى واحة سيوة، بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، فيتوجه إلى هناك مصطحبا معه زوجته الأجنبية كاثرين الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدآن تجربة جديدة يمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضاري.