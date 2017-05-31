عبدالحميد الخطيب

لا يمكن أن نغفل أن رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم إلى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم أسماء لامعة في سماء الفن وأصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان.

وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين اثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما والغناء أيضا.

ونجمتنا اليوم هي الفنانة ليلى السلمان، ممثلة سعودية من مواليد 1961، متزوجة ولها عدد من الأبناء منهم ابنتها الممثلة المعتزلة «نوال محمد». كانت بدايات ليلى السلمان في السبعينيات عبر مسلسل «زوج سعيد جدا جدا»، ولكن البداية الفعلية كانت في ظهورها في مسلسل «خطوات على الجليد» ومسلسل «السرايات» عام 2000.

قدمت السلمان عام 2002 أدوار في مسلسل «طاش ما طاش» وانتقلت بعد عدة أعمال لتتميز في مسلسل «بيت العائلة» عام 2004 إلى جانب الفنان جاسم النبهان والفنانة هدى حسين. وشاركت عام 2005 بأدوار مميزة في كل من مسلسل «اللقيطة» ومسلسل «عندما تغني الزهور».

وكانت لليلى السلمان أدوار مختلفة في حلقات مسلسل «الساكنات في قلوبنا» وقد عاودت المشاركة في أجزاء مسلسل «طاش ما طاش» في نفس العام.

عام 2011 تألقت بدور ناجح في مسلسل «بوكريم برقبته سبع حريم» وكان لها عام 2012 مسلسل شيق وهو «الثمن»، ومن أعمالها أيضا «أنا وضميري، المجهولة، العمر لحظة، منا وفينا، الذاهبة» وحصدت نجاحا كبيرا عن دورها في مسلسل «السلطانة» ولقبها الجمهور بـ «سلطانة الشاشة الخليجية».

وقدمت في المسرح أعمالا متميزة منها «البخيلة والفشيلة، هالة وهلالة، عفوا ممنوع للرجال»، وفي السينما شاركت في فيلم «شباب كوول» مع جمال الردهان ولمياء طارق ومشاعل الزنكوي.