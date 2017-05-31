يبدو أن الفضائح والتصريحات والوثائق التي تكشف حيلة المقالب التي يؤديها رامز جلال كل عام باتت أمراً طبيعياً، إذ غدت أشبه بمشاهد تمثيلية يقوم بها كل من الضحية والجلاد، وأصبحت مجرد مسلسل طريف يتقن خلاله كل ممثل أداء دوره إلا أنها ما زالت تلقى نسبة مشاهدة عالية.

ومع بداية حلقات "رامز تحت الأرض" الذي يعرض على قناة MBC، أثير جدل كبير حول الحلقة الأولى التي كانت ضحيتها فيفي عبده. السبب الأول هو كمية الشتائم التي قالتها عبده في الحلقة ما تحوّل إلى موضوع للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. أما السبب الثاني فهو أنّ المقلب كله بدا محضراً، تماماً كردود فعل عبده على تطوّر الحلقة.

كما تساءل العشرات من الناشطين، كيف تمكّن التقنيون من تركيب كم هائل من الكاميرات في الصحراء من دون أن ينتبه لها الضحية، وكيف يتحمل القيمون على العمل مسؤولية ما يحصل مع الضيف صحياً نتيجة هذه المقالب المرعبة والوحشية في بعض الأحيان.

أما الراقصة المصرية سما المصري فنشرت على حسابها على "إنستاغرام" صورة للضحية الأولى فيفي عبده وهي تحت التراب ملمحة إلى أن فيفي عبده على علم مسبق بالمقلب. وعلقت على الصورة: "أحلى حاجة بصراحة عجبتني في حلقة فوفا مع رامز النهاردة أنها يا عيني اتمرمطت، ونزلت تحت الرمل، ودخل عليها الوحش، واتشدت بالحبل، والعربية نزلت بيها تحت الأرض، وشدوها بالحبل، وضربت رامز، وشتمته وهي لسه برضو محتفظة بالكاب، والشنطة الكروس على وسطها طب إزاي لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله".