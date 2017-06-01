حل الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج “مجموعة إنسان” مع علي العلياني.

واستعرض العلياني مع ضيفه محطات من ذكرياته وإنجازاته خلال السنوات الماضية، مرورًا بمشاركته في التخطيط والإعداد لبرنامج المقالب الأشهر “رامز تحت الأرض” بطولة رامز جلال، خلال رمضان الحالي.

وعرض العلياني جزء من لقاءه مع أصالة وخلافها مع نيشان لأنه أراد توريطها في برنامج رامز جلال، فرد نيشان قائلاً: “خليني أوضح أنا لما جيت على البرنامج كان مفروض أنه أجيب 3 أو 4 ضيوف لأن الإنتاج الخاص ببرنامج رامز تحت الأرض كان اتصل فعلًا ب 27 ضيف وال3 ضيوف الأخرين كان من المفترض أن نقوم بعمل حلقات وحوارات خاصة معهم تختلف عن باقي حلقات البرنامج وكانت أصالة منهم فهل معقولة أنا أجيب أصالة وأنا بعرف جيدًا قيمتها وكرامتها وقدرها وأؤكد إني لم أتصل بأي ضيف من ال 27 إلا علا الفارس لأنها صديقتي”.

وكانت أصالة قد صرحت أن نيشان اتصل بها وقال لها انه يريد ان تطل معه في برنامج رمضاني، ولكن فيما بعد عرفت أنه يريد توريطها في مقلب مع رامز جلال، وهذا الأمر أزعجها وأحزنها ، لأنها تعتبر نيشان صديقاً مقرباً وأحد أفراد العائلة.

وأضافت أن كرامتها فوق أي اعتبار، وأغلى من أي مبلغ من المال يدفع لها للمشاركة بهكذا برامج، ولذلك هي عاتبة على نيشان، وأضافت أصالة: “لا أحب هذه النوعية من البرامح رغم اني أحب تعليقات رامز جلال ولكن بعيداً عني”.