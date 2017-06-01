تسبب إنهيار وسخرية الفنان رامز جلال، من المغني الجزائري الشاب خالد موجة غضب عارمة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وخلال الحلقة، تحدث جلال عن الاموال الكثيرة التي تلقاها النجم الجزائري للقدوم الى برنامج المقالب "رامز تحت الأرض".



وبعد انتهاء المرحلة الاولى من المقلب، تعرض الشاب خالد لحالة غريبة فقد خلاله القدرة على النطق خلال تنقله في الصحراء الى ان وصل الى الرمال المتحركة، فبدا عليه الرعب والارتباك وراح يصرخ ويطلب النجدة.

واكمل الرعب بعد سقوطه في الرمال المتحركة وقدوم شاب من فريق العمل بمساعدته ورفعه، قبل وصول "السحلية" الكبيرة التي يستخدمها جلال لإرهاب ضيوفه قبل أن يكشف له عن المقلب ليقول: "يا ولاد الحرام".

وحاول الشاب خالد أخذ أنفاسه لاستيعاب المقلب، وسجد على الارض شاكراً الرب انه على قيد الحياة.