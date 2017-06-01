الكينج هرب قبل الزواج منها.. ولجأت للدجالين

نجل زوجها يعيدها للمراهقة.. وتحلم بالإنجاب

فاشلة عاطفياً.. واعتزلت القبلات والمايوه بعد الزواج

صورها مع أحمد زاهر سببت أزمة زوجية لهكشفالمستور

القاهرة ـ محمد صلاح

الفنانة نجلاء بدر مثيرة للجدل دائما سواء بأدوارها الفنية الجريئة والصادمة احيانا.. او بتصريحاتها القوية.. وبمشاكلها.. ولكن دائما تقع تحت اضواء الإعلام ويركز على أخبارها وأسرارها الشخصية.. ورغم نجاحها كممثلة وقبلها كمقدمة برامج.. الا ان البعض يصنفها كممثلة اثارة.. «الأنباء» كشفت المستور في حياتها الفنية وأشهر مشاكلها وأزماتها.

منذ طفولتها وهي تحلم بأن تكون فنانة.. وكانت دائما تمارس هوايتها مع صديقاتها بالمدرسة والمنزل.. وكانت والدتها ووالدها يرغبان في ان تكون ممثلة وان يشاهداها على الشاشة تقدم أدوارا وشخصيات مميزة.. ولكن بعد التحاقها بكلية الإعلام أتيحت لها فرصة الظهور كمقدمة برامج.. وطلبت مهلة للتفكير خاصة انها مازالت طالبة.. وفي ذات التوقيت تلقت عرضا للمشاركة كممثلة في مسلسل «النوة» مع فردوس عبدالحميد وكمال ابورية واحمد السقا.. وقامت بتصويره.. وفوجئت بالمخرج وائل فهمى عبدالحميد يرشحها لتقديم برنامج «ما يطلبه المشاهدون» فوافقت على الفور.. وتوالت البرامج التي تقدمها بعد تألقها على الشاشة لفترة طويلة.. الى ان حققت حلمها كممثلة.

أوقعت نجلاء نفسها في أزمة شديدة دون مبرر او سبب مقنع مما أثار الرأي العام ضدها وانتشرت الشائعات بشدة عن وجود علاقة عاطفية وقصة حب ملتهبة العواطف بينها وبين أحمد زاهر.. حدث ذلك بعد أن جمعتهما مجموعة من الصور التقطاها معا.. حيث وصفت بأنها كانت صورا شديدة الجرأة.. ولم تكتف بذلك بل أعقبتها بجلسة تصوير أخرى لهما تم نشرها تحت شعار «الاثارة والتجدد».. ونالا بعدها هجوما قاسيا جدا.. وتردد ان زوجة زاهر أعلنت غضبها من الصور الجريئة لزوجها مع نجلاء مما أدى الى ظهور الزوج في اكثر من برنامج تلفزيونى اعتذر فيها لزوجته على الصور التي جمعته بالفنانة نجلاء بدر.. والتي أثارت جدلا كبيرا عند نشرها.. وانهما كانا يقصدان الظهور بشكل رومانسي للترويج لأعمالهما.. واعترف بأن زوجته كانت موجودة أثناء التصوير.. ولكنها لم تكن راضية عن الموضوع.. وطلب منها ان تسامحه ووعدها بأنه لن يكررها مرة أخرى.

مشاكل زوجية

وتعرضت نجلاء للعديد من الأقاويل بوجود مشاكل وأزمات أسرية أدت إلى خلافها مع زوجها وتناثرت الشائعات ان منزل الزوجية معرض للانهيار.. حيث تردد ان نجلاء اصطدمت مع زوجها في خلاف شديد بسبب انشغالها بالفن على حساب منزلها وزوجها.. وانه غير راض عن بعض أدوارها الفنية وطريقة ونوعية ملابسها.. ومع الأيام الأولى للزواج وقع أول خلاف بيننا بسبب انشغالي بالانتهاء من تصوير مسلسل رمضان وكان التصوير مكثف ومضغوط.. ومع عودتها للمنزل تسارع بإعداد الافطار والسحور لتكتشف انه لا يساعدها في اعمال المنزل والمطبخ.. فنشبت بيننا مشاجرة.. وبعدها تصالحا سريعا.صرحت نجلاء عن اسرار وكواليس حياتها الزوجية إنها تعيش أجمل قصة حب مع زوجها.. لأنه نجح في اكتشاف مفاتيح شخصيتها.. ويتفهم طبيعة عملها جيدا.. ويسعى دائما ان يدفعها للنجاح والوصول للقمة.. كما انه يحاول تغيير بعض سلوكياته ارضاء لى.. وبالتالي تسعى هي الأخرى لإسعاده..

لأنها تزوجت الشخص المناسب الذي جعلها تتنازل عن قرارها بالاضراب عن الزواج بسبب فشلها في العديد من العلاقات العاطفية والخطبة.. وظهر لها محمد عفيفي في الوقت المناسب حيث كانت تشعر بالوحدة وانها لا تجد من يقف بجوارها.. وتجد أن كل صديقاتها مع أزواجهم وأبنائهم داخل منازلهم ولكنها تجلس وحيدة بمنزلها لا تملك إلا الدفاع عن نفسها.في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية بمصر في تلك الفترة.. ونجح في خطف قلبها وعقلها واقنعنها بالزواج منه.. وهو ما تم بالفعل.وعما تردد برفضها ان يعيش ابن زوجها معهما بالمنزل قالت: هذه شائعات ساذجة وكاذبة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة.. لأن علاقتي بابن زوجي رائعة وهو يقضي معنا يومين اسبوعيا.. واجده نموذج مصغر من نفس ملامح وتصرفات وحوار والده.. واستمتع جدا بممارسة مراهقتي معه ونمرح ونخرج وهو يشكل لي حالة من السعادة الشديدة.. وهو صديقي الصغير.. وربما يعود سبب اطلاق الشائعة تصريحي السابق قبل الزواج واعلاني رفض الزواج من رجل سبق له الزواج ولديه ابناء.. ولم أكن وصلت إلى مرحلة النضج وسعة الأفق التي انا عليها الآن.

وعن حلمها بالإنجاب وان يكون لديها اطفال: انا مثل أي امرأة أحلم وأتمنى وادعو الله ان يرزقني بأطفال لأنى أعشقهم.. رغم انني لا اجيد التعامل معهم في العام الأول لهم.. ولكن حتى الآن لم يتحقق حلمي.. وللعلم فقد انتشرت شائعة عن حملي منذ فترة.. وهو امر غريب ان يقال انني أخفي نبأ حملي وهل هذا امر يتم إخفاؤه.. خاصة انني انوي ان احصل على اجازة عام على الأقل لرعايته في حالة وصوله.. واعلم جيدا من وراء إطلاق هذه الشائعة والهدف منها هو ابعاد المنتجين والمخرجين عن ترشيحي لأعمال جديدة بسبب حملي وانتظاري للمولود الأول.

الكينج.. هرب

محمد منير او الكينج كما يطلق عليه كان مثار مأزق شديد في حياة نجلاء.. حيث تقابل مصادفة في إحدى الاحتفالات الفنية وتبادلا أرقام الهواتف لأنها من عشاق فنه وتعتبره مطربها المفضل وتعشق كل أغانيه.. وتم الاتصال بينهما اكثر من مرة عام 2001 وتحولت صداقتهما لإعجاب ثم الى علاقة عاطفية لم تمتد طويلا.. حيث كانت في بداية مشوارها الفني.. وفوجئت به يطلب منها اعتزال الفن والإعلام لأنه رجل شرقي ويفضل ان تكون زوجته في مملكته هو فقط وليست نجمة مجتمع.. وحاولت اقناعه كثيرا.

وتكمل نجلاء كشف اسرار هذه العلاقة قائلة: كنت صغيرة وهو نجم وكنت معجبة به ولم اعش قصة حب كبيرة بل مجرد انبهار بنجم.. ولكن مع الوقت كنت أخشى التعامل معه لعصبيته.. وآرائه.. ولكن كنت أتمنى ان تتغير العلاقة بعد الارتباط الرسمي.. خاصة انه طلب مني لقاء أسرتي وكان متعجلا جدا للزواج بي.. وكان والدي خارج البلاد فاضطررت لأن اجعله يلتقى بوالدتي ويتفق معها على كافة التفاصيل.. ووقتها كان يستعد لإطلاق ألبومه «قلبي مساكن شعبية» واختار أغنية لما النسيم بيعدي وقام بإهدائها لي وانه يغنيها من أجلى وكلماتها تقول:لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي..بسمعه بيقول آهاتوعطورك الهادية الدايبة فيكيكل ما تلمسك بتقول آهاتعايزاني ليه لما تقوليلي بعشقكمصرخش واملا الكون آهاتوتضيف: تمت كل الإجراءات من اجل عقد القران واخطرت المقربين مني وأتممت الاستعدادات لأفاجأ به يختفى تماما ولا يرد على مكالماتي الهاتفية، ثم ابلغني انه لن يكمل مشروع زواجنا..

ولم افكر في الاستفسار منه عن سر تراجعه عن زواجنا.. ولا اخفي سرا انني شعرت بالراحة الشديدة لعدم زواجي منه.. لوجود فارق في السن بيننا وهو امر مقلق جدا، كذلك اختلاف الطباع والشخصية.. وكلما اتذكر هذه العلاقة ادرك ان الله وقف بجانبي.. لقناعتي ان هذه الزيجة كان مقدرا لها الفشل وعدم الاستمرار.الغريب ان نجلاء كانت مؤمنة لفترة بالحسد والسحر وأعمال الدجل.. واقتنعت بأن خطيبها السابق قام بالذهاب لأحد السحرة المعروفين وعقد لها سحرا يجعلها تعود اليه ويفشل لها عملها.. واقنعتها إحدى صديقاتها ان تذهب الى احد الدجالين ليخلصها من أذى وضرر خطيبها السابق.. وبالفعل ترددت عليه اكثر من مرة.. واقتنعت ان الأمر كله دجل ولا حل لها الا باللجوء إلى القرآن الكريم فقط.اعترفت نجلاء بأن الزواج ترك آثاره على اختياراتها للشخصيات التي تجسدها ونجحت فيها مثل المرأة الخائنة والمثيرة والملابس الساخنة.. وأكدت ان وجود زوجها في حياتها يجعلها تعيد حساباتها فيما تقدمه على الشاشة.. فقد ودعت ارتداء ملابس البحر والقبلات وغيرها.من الأزمات التي شهدها مشوار نجلاء بدر الفني كان صدامها الشديد مع المخرجة الجريئة ايناس الدغيدي التي خرجت من داخل الستديو لتصل الى المحاكم والقضاء.. تعود القصة الى فيلم «مذكرات مراهقة»، حيث فوجئت بالمخرجة تطالبني بارتداء ملابس البحر اثناء مشهد احتفالي بعيد ميلادي.. ولم أجد علاقة بين المشهد والملابس.. وحاولت مناقشتها ولكنهــــا أصـــــــرت فاضطررت للاعتذار.. فتقدمت بدعوى قضائية ضدي.. وبعد فترة انتهت الأزمة بيننا.