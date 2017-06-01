عبدالحميد الخطيب

لا يمكن أن نغفل أن رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم الى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم أسماء لامعة في سماء الفن وأصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان.

وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما والغناء أيضا.

ونجمتنا اليوم هي الفنانة البحرينية شيماء سبت من مواليد مملكة البحرين عام 1977، حاصلة على عدة مؤهلات تعليمية «دبلوم هندسة مدنية - بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة - علم نفس».

شيماء من عائلة فنية، حيث إن والدتها هي الفنانة البحرينية فاطمة إسماعيل، وشقيقاتها النجمات شذى سبت وأبرار سبت وشيلاء سبت، وبدأت عملها بالفن عام 1988 في مسرح الطفل، بينما بدايتها الفعلية كانت في مسلسل «عمى ألوان» في عام 2002.

كان طريق شيماء لعالم الشهرة والنجومية من خلال فوازير «أبو متعب»، وتعد حاليا إحدى أشهر الفنانات في البحرين والخليج، ولها رصيد كبير من الأعمال البحرينية والخليجية.

شاركت سبت في العديد من أعمال الدراما التلفزيونية أبرزها كان مسلسل «الساكنات في قلوبنا» بحلقاته المنفصلة ومسلسل «سوالف حريم» عام 2004م ومسلسل «عيون من زجاج» عام 2007.

وحازت الكثير من الجوائز في المسرح والتلفزيون منها: جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية «جان دارك» بمهرجان الشباب للأندية بمملكة البحرين، جائزة أفضل ثاني عرض متكامل عن مسرحية «لكمامة» بمهرجان القاهرة التجريبي بجمهورية مصر، جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل عرض متكامل عن مسرحية «المحارة ملكة الأزمنة القديمة» بمهرجان المسرح الخليجي للشباب في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة أفضل عرض متكامل عن مسرحية «غناوي الشمالي» بمهرجان الخليج للفرق الأهلية بسلطنة عمان.

ومن أهم مسلسلات شيماء سبت «عمى ألوان» و«الساكنات في قلوبنا» و«سوالف حريم» و«عيون من زجاج» و«سوق الحراج» و«الحب المستحيل» و«المجهولة» و«منطقة محرمة» و«سيلفي» و«حزاوينا خليجية» و«آخر المطاف».