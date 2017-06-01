تسبب مسلسل «في ال لا لا لاند» للفنانة دنيا سمير غانم في ورطة لها مع المضيفات الجويات، حيث اتهموها بأنها تسيء لهن في العمل، الذي تلعب فيه دور مضيفة جوية بشكل كوميدي ساخر.

ورد الفنان سمير غانم الذي شارك في بطولة المسلسل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا إن المسلسل كوميدي، وليس مثل الأكشن والدراما، وبالتالي يجب أن يخرج عن الروتين، مؤكدا أنه يحترم مهنة الضيافة الجوية ولا يمكن أن يسيء لها.

من جانب آخر، أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن فكرة المسلسل مستنسخة من فكرة المسلسل الأجنبي «Lost»، حيث تدور فكرته حول مجموعة من المسافرين يسافرون إلى الصين فتحدث مشكلات تؤدي إلى عطل في محركات الطائرة، ويضطر قائدها لتغيير المسار والهبوط اضطراريا في إحدى الجزر النائية في تايلند.

والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وشيماء سيف، وحمدي الميرغني، ومحمد سلام، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وهو من تأليف مصطفى بكر وكريم يوسف ومن إخراج أحمد الجندي.