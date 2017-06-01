أثار تصدر بعض المسلسلات لائحة التريند جدلا كبيرا بين الناس، حيث اعتبر البعض أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست معيارا لنجاح العمل من ضمنهم الممثلة نيكول سابا، فيما اعتبر البعض أن ردة فعل الناس عبر هذه المواقع تكشف عن الأعمال التي تنال اهتمام الناس، وهي وجهة نظر الممثلة نادين الراسي التي يتشارك مسلسلها الجديد «ورد جوري» في تصدر لائحة الترند.

وردت نادين على من يشكك في أهمية مواقع التواصل الاجتماعي بتحديد مقياس نجاح المسلسل، وكتبت عبر صفحتها ساخرة: «في ناس بطلت تآمن بوسائل التواصل الاجتماعي..بفهمن.. شوي».

واعتبر البعض أن نادين ردت بطريقة غير مباشرة على تغريدة سابقة لنيكول سابا التي عبرت فيها عن انزعاجها من بعض الذين باشروا بتصنيف المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان على الشاشات، مستندين إلى مواقع التواصل الاجتماعي فقط.