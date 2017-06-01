تخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الموسم الدرامي الحالي بمسلسل «الحرباية» الذي تتشارك بطولته مع الراقصة الاستعراضية دينا والفنان منذر رياحنة، من إنتاج ممدوح شاهين وإخراج مريم أحمدي. وأكدت هيفاء، في تصريحات صحافية لها، أن كل ما نشر عن خلافات بينها وبين الفنانة دينا شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها تشعر بود وألفة مع فريق عمل «الحرباية».

وعن توقفها عن التصوير أكثر من مرة بسبب عدم تقاضي مستحقاتها المالية قالت: «توقفت عن التصوير فعلا لكن لظروف وارتباطات ومواعيد خاصة بي ولكن ليس بسبب أجري». وحول تقاضيها مبلغا كبيرا وصل إلى مليوني «ورقة الدولار»، أضافت: «أعتقد أن أجر الفنان لا يخص أي شخص سواه ولم أجبر المنتج على دفع أجري فهو من اختارني، وأنا وافقت وسعيدة بالتعاون مع ممدوح شاهين وأتمنى أن ينال الحرباية إعجاب الجمهور». وأوضحت وهبي أن ما تردد عن وجود مشاهد خادشة في المسلسل غير حقيقي، وأن المسلسل يناسب كل أفراد العائلة، ولا توجد مشاهد خارجة أو غير مناسبة للأطفال، غير أن المسلسل اجتماعي ويروي قصة شخصيات تعيش بيننا في المجتمع.

وتابعت: «أزعجتني كثيرا بعض الأخبار غير الحقيقية المتداولة عن المسلسل، وليس لدي أي مشكلة في أن تنشر أخبار حقيقية ومن الكواليس، ولكن الأزمة أن تكون غير حقيقية وأخبارا كاذبة». وكانت الأزمات قد توالت على مسلسل «الحرباية» منذ بداية تصويره بدءا من حدوث أزمات في منطقة بولاق الشعبية، حيث وقع فيها ازدحام مروري وتجمهر بسبب هيفاء وهبي، وأيضا توقف التصوير أكثر من مرة بسبب انشغال هيفاء وهبي، وجرى حينها تداول أخبار عن أن هيفاء توقفت عن التصوير بسبب عدم تقاضيها الدفعات الباقية من أجرها، وأن المنتج ممدوح شاهين، منتج «الحرباية»، قد تأخر في سداد مستحقات فريق العمل، ما أدى إلى توقف التصوير، وصولا إلى أزمة هيفاء وهبي ودينا، حيث تحدثت أنباء عن حدوث مشاجرة بين الثنائي وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.