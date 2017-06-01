نفت الشركة المنتجة لفيلم تامر حسني الجديد «تصبح على خير»، ما تردد عن وجود أزمة بين بطلات الفيلم الثلاث نور ودرة ومي عمر على ترتيب أسمائهن في التتر، ومن تكون الثانية بعد تامر مباشرة.

وذكرت تقارير صحافية أن المخرج محمد سامي ينوي وضع أسماء النجمات الثلاث بطريقة فنية ترضي كلا منهن ودون أي ترتيب محدد. وسيظهر تامر في الفيلم كممثل فقط وهي المرة الأولى التي يقدم فيها على مثل هذه المغامرة الفنية، خاصة أن الجمهور اعتاد منه تقديم أغنيات في أفلامه.

يذكر أن الفيلم يعرض في موسم عيد الفطر المقبل، ويشهد دويتو غنائيا بين إليسا وتامر حسني.