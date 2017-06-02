انفعلت الفنانة المصرية نادية الجندي بشكل غاضب جداً جراء وقوعها ضحية برنامج "رامز تحت الأرض" المذاع عبر قنوات mbc من تقديم رامز جلال.

وأصيبت الجندي بحالة شديدة من الخوف بسبب تعرض حياتها للخطر، ما دفعها الى توبيخ رامز جلال.

وقالت الجندي: "لو حد قلبه ضعيف وجاله القلب هيعمل إيه؟.. دي برامج عايزة قلب جامد.. يا نهار أسود على البهدلة"، مضيفةً: "انت شيطان لازم تتعالج".

وكانت الممثلة المصرية نادية الجندي أوضحت موقفها من عرض المقلب الذي تعرّضت له، بسبب الإعلامي رامز جلال، ضمن برنامج المقالب "رامز تحت الأرض".

وكتبت الجندي قبل عرض الحلقة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام": "جمهوري الحبيب كل سنة وأنتم طيبين. ورداً على أستفسارات بعد عرض برومو "رامز تحت الأرض". طبعاً أنتوا عارفين أنا برفض الظهور فى مثل هذه البرامج ولا أحبذ الظهور فيها ورامز جلال حاول يوقعني طول السنوات الماضية لكن دون جدوى ومعرفش. وحصل المقلب المرة دي وكانت عن طريق الاعلامي نيشان والذي عملت معاه حلقة قوية في برنامج "أنا والعسل"، وهو الذي دعاني للتسجيل معاه فى برنامج جديد حيقدمه فى شهر رمضان في أبو ظبي وبعد التسجيل طلب مني الذهاب إلى الصحراء لتسجيل برومو للحلقة".

وأردفت: "وهناك تم عمل المقلب من رامز جلال وكنت معترضة جداً فى الأول بعد المقلب وأنفعلت وطالبت بأيقافها وعدم عرضها ولكن بعد ماهديت من الصدمة فكرت لقيت أنها مغامرة جديدة علّيا وجمهوري عمره ما شافني في حاجة زي كده فوافقت على عرضها. وللحقيقة وشهادة حق العمل معمول على أعلى مستوى فى التكنيك والأبهار ومجهود مبذول من جميع العاملين فيه".

وختمت: "وبالنسبة ليا مغامرة غريبة وجديدة فى حياتي لم أتعرض لها من قبل. مع العلم تم تسجيل الحلقة في بداية البرنامج وفي بداية تسجيل حلقاته. قبل ما يثار حوله أي جدل الفتر الماضية وكل سنة وأنتم طيبين".