صدرت في القاهرة، مساء الثلاثاء، فتوى تحرّم برنامج الفنان رامز جلال “رامز تحت الأرض” وجميع البرامج التي تثير الرعب. وأصدر الشيخ السيد سليمان، عضو “رابطة خريجي الأزهر”، فتوى حول حكم الشرع في البرامج التي تثير الرعب والخوف لدى الضيوف، مثل برامج رامز جلال، موضحاً أنّ “هذه البرامج حرام شرعاً”.

وأشار إلى أنّ “الشرع يحرّم أن يفعل اﻹنسان أي شيء يخيف إنساناً آخر، لدرجة أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يشير اﻹنسان في وجه آخر، حتى ولو كان مزاحاً”، مضيفاً أنّ “هذه البرامج تؤدي إلى الضرر بالضيوف، بل قد يصل إلى أنّه قد يفقد الضيف حياته إذا كان يعاني من أمراض معينة”.

مؤكّداً أنّ “من اﻷحكام الثابتة ثبوتاً يقينياً في الشريعة تحريم الضرر بالفرد أو بالجماعة أو بالدولة أو باﻹنسان نفسه، بل إن منع الضرر يسري أيضا على الحيوان، وهذه إحدى القواعد الكبرى التى يرتكز عليها الفقه الإسلامي، وهي قاعدة منع الضرر، وتستند هذه القاعدة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ﻻ ضرر وﻻ ضرار، بل إن القرآن الكريم في مواضع متعددة نهى عن الضرر بالإنسان، منها قول الله تعالى: (وﻻ تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وقوله عز وجل: (وﻻ تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)”.

وأشار سليمان إلى أنّ “هذه البرامج تدفع بعض الضيوف المشاركين إلى التهوّر العصبي والأخلاقي، وسبّ وشتم القائمين على هذا العمل الشاذ، البعيد عن كل وصف فني. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اﻷخلاق السيئة البذيئة (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”.

وبالنسبة لحكم الشرع في تسامح الضيوف مع القائمين على هذه البرامج، قال عضو “رابطة خريجي الأزهر”: “في هذه الحالة يكون الضيف تنازل عن حقه الشخصي فقط، وأما العمل نفسه فهو عمل محرم شرعاً”.

ويبث برنامج “رامز تحت الأرض” على قناة “MBC”، عقب أذان المغرب يومياً، ويحظى بمتابعة كبيرة، حيث يتعهد جلال بتقديم حيل جديدة سنويا، في برنامجه.

وأثار برنامج “رامز تحت الأرض” جدلاً في الأوساط المصرية، منذ حلقته الأولى، حيث تسبب الفنان في إثارة الفنانة فيفي عبده التي كالت، على الهواء مباشرة، سباباً وشتائم مقززة، قامت إدارة القناة بقطعها، نحو 51 مرة، بحسب نشطاء.