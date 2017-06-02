داعش يهدد مدير MBC بالقتل.. والأخير يكشف عن السبب!

مادة درامية وإعلامية دسمة تدفع المشاهد العربي للاطلاع على أسرار تنظيم #داعش الإرهابي من خلال الأعمال الدرامية التي تتطرق إليه.

مسلسل #غرابيب_سود الذي يعرض على شاشة "أم بي سي" في رمضان، بدأ في إثارة الجدل قبيل عرضه، بسبب غوصه في دهاليز التنظيم، وممارساته الدموية، وطرق التغرير بضحاياه.

يضم العمل نجوما من معظم دول العالم العربي كما هو الحال في التنظيم الإرهابي، ويعتقد البعض أن تقديم دراما مبنية على أحداث واقعية سيكون عامل جذب للمشاهدين التواقين لهذا النوع من الأعمال الدرامية.

العمل حصد نسب مشاهدة جيدة بعد عرض أولى حلقاته، وشكل مادة جدال للمشاهدين في رمضان، بسبب فضول المشاهد لدخول هذا العالم الرهيب والغامض ولو عن بعد.



تهديدات بالقتل

كشف مدير مجموعة MBC السعودية عن تلقيه تهديدات بالقتل من قبل تنظيم داعش الإرهابي، على خلفية عرض مسلسل ” غرابيب سود ” الذي يكشف خفايا وأكاذيب التنظيمات الإرهابية وأعضائها.

وأشار علي جابر مدير ” MBC ” أن التهديدات هي سلسلة من التهديدات التي يتلقونها يومياً، وأنه شخصياً تلقى الكثير من التهديدات، موضحاً أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مباني المجموعة في دبي والقاهرة وبيروت والرياض وجدة.

وأكد جابر أن المسلسل مقتبس من قصص واقعية، والكاتب والباحثون أجروا لقاءات مع كل من عادوا من الرقة في سوريا، واستندوا في المسلسل على هذه القصص الواقعية خصوصاً فيما يتعلق بإساءة معاملة الأطفال والنساء، مشيراً إلى أنها قصص دموية ومروعة.

وقال مدير عام مجموعة ” MBC “، في حديثه مع إذاعة ” npr ” الأمريكية، إن التنظيم الإرهابي ” داعش ” لم يخرج من فراغ، مشيراً إلى أن داعش ليست منظمة فحسب بل هي فكرة، ولا بد من محاربتها بفكرة أكثر تقدماً وإقناعاً.