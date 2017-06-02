شغل نجم "فاست أند فيوريوس" النجم العالمي فان ديزل السوشيل ميديا بعدما ظهر في مقطع فيديو إلى جانب صديقه مغني الهيب هوب فرينش مونتانا، كاشفاً عن سروره لأنّ صديقه سيصوم خلال شهر رمضان، ومعبراً عن احترامه للمفهوم القوي لهذا الشهر.

وظهر ديزل في مقطع فيديو نشره مونتانا في حسابه بـ"انستغرام" داخل منزله في ماليبو في كاليفورنيا وقال: "أنا فخور لأنّ أخي سيشارك في رمضان، قد أتأثر به"، مضيفاً: "إنه شهر جيد لكل شخص يخوض هذه التجربة، إذ يفرض نظام انضباط ويساعد في العلاج وإعادة شحن الطاقة الجسدية وهي تجربة مثيرة للاهتمام"، فردّ عليه مونتانا: "صحيح، أحاول أن أدفع صديقي بأن يشارك معي في رمضان، رمضان مبارك".

كما كشف ديزل عن تحضيره لأعمال موسيقية برفقة مونتانا.