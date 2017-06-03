على الرغم من مرور أسبوع واحد على انطلاق شهر رمضان إلا أن أزمة ترتيب أسماء الفنانين على تترات أعمالهم لا تزال مثل كل عام تشعل الخلافات بين الفنانين والمنتجين، وزاد عليهم هذا العام تجاهل أسماء بعض المؤلفين.

فوجئ كتّاب مسلسل "عشم إبليس" وهم مجموعة من المؤلفين، بموقف المؤلف محمد أمين راضي بعدم الإشارة على الإطلاق إلى أسمائهم، وكتابة اسم واحد فقط خارج الورشة، وهو تامر إبراهيم، على الرغم من أن الورشة كتبت أول 16 حلقة من العمل، وكتب محمد أمين على حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أنا عاوز تامر إبراهيم يخش يقولي إن هو اللي كاتب أول 16 حلقة من مسلسل عشم إبليس وأنا ساعتها هسكت".

وشهدت كواليس مسلسل "عفاريت عدلي علام" أيضاً أزمة مع الفنانة هالة صدقي؛ حيث غضبت من طريقة كتابة اسمها على التتر، الذي ظهر في الحلقة الأولى بعد اسمي عادل إمام وغادة عادل، وهو ما أغضبها لأنه عكس ما تم الاتفاق عليه أن يكون اسمها بعد عادل إمام مباشرة، وتردد إنها قدمت شكوى ضد المنتج في نقابة المهن التمثيلية، لكنها نفت ذلك، ولم تنكر أزمة التتر، فقالت على فيسبوك: "نظراً لما تم تداوله على بعض المواقع بخصوص أني تقدمت بشكوى للنقابة بخصوص التتر الخاص بالمسلسل فهذا غير صحيح، ولكن هناك سوء تفاهم بسيط وتم تداركه فوراً من قبل الشركة، التي تشرفت بالعمل معها.

وقد فوجئ مشاهدو مسلسل "واحة غروب" بوجود اسم بطل المسلسل، خالد النبوي، في نهاية التتر بعد كل فريق العمل وقبل اسم المخرجة كاملة أبو ذكرى مباشرة، ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها خالد أن يكتب اسمه في نهاية التتر؛ فقد سبق وفعلها في مسلسل "مريم" أمام الفنانة هيفاء وهبي، وأوضح في تصريحاته، أن البطل الحقيقي في المسرح يظهر آخر شخص على المسرح لتحية الجمهور وهكذا هو يفعل.

وأثار التتر أزمة أخرى ببداية عرض المسلسل؛ حيث تم تجاهل اسم أحمد بدوي الذي شارك في كتابة الحوار، ولكن تم التعديل في الحلقة الثانية وكتب اسمه بعد ما غضب وكتب على فيسبوك: "سنة ونص شغل في "واحة الغروب".. ومنتظر اللحظة اللي أشوف اسمي فيها على تتر المسلسل، المسلسل اللي الحلقة الأولى منه انتهى عرضها، وكل كلمة فيها كتابتي، الشخصيات اللي من بره الرواية أنا اللي مزودها، وفي الآخر، اسمي مش موجود على تتر بداية المسلسل زي ما استحق وزي ما هو مفروض، وموجود اسم تاني ماكتبش كلمة في الحلقة هل ده عدل؟

وردت السيناريست، مريم نعوم، قائلة إن حلقات "واحة الغروب" من الحلقة الأولى إلى الحلقة الـ15 شاركني في كتابة الحوار أحمد بدوي، من بعدها تبدأ الحلقات التي كتبتها هالة الزغندي, موضحة أن الخطأ غير المقصود في التتر أخد حق ناس ونسبه لناس تانية، لكن شركة الإنتاج مشكورة عملت على تدارك الموقف ولو أن في الحقيقة صاحب الحق كله هو أستاذ بهاء طاهر"، وبالفعل قامت الشركة المنتجة بتعديل التتر وكتابة اسم أحمد بدوي. -