سماح جمال

من منا لا يحمل في ذاكرته ذكريات الطفولة التي تجدد الفرح في قلوبنا، وربما تكون أقربها تلك الذكريات إلينا تلك تذكرنا ببراءة تفكيرنا آنذاك في مواجهة حيلة ذكية استخدمت معنا لدفعنا للقيام بأمر ما.



وهنا تأتي زاوية «قاصين علي» الرمضانية لتقلب في ذاكرة الفنانين والمشاهير عن ذكرى من ايام الطفولة مازالت محفورة في قلوبهم وعقولهم استخدمت بها حيلة، جعلتهم مصدقين بها لسنوات طويلة من حياتهم قبل ان يكتشفوا الحقيقة.. واليوم يشاركنا الملحن حمد الخضر احدى هذه الذكريات، وفيما يلي التفاصيل: «كلما كرهت أكلة قالوا لي انني اذا أكلتها سيزداد ذكائي وبالتالي معدلي في المدرسة» تلك كانت الحيلة التي انطلت على الملحن حمد الخضر، هذا وقد سرد الخضر لـ «الأنباء» القصة، فقال: كنت مازالت وقتها في المرحلة الابتدائية على ما اتذكر، وكعادتنا كأطفال كنا لا نحب تناول الكثير من الأطعمة، ونجهل مدى أهميتها لأجسامنا، وأتذكر أن والدتي كانت تحاول دائما تشجيعي لتناول هذه الأكلات وخاصة «البازلاء» عن طريق اقناعي بأن تناولها سيؤدي لرفع معدل درجاتي في المدرسة، وبالفعل انطلت علي الحيلة لفترة طويلة، قبل ان اكتشف انها غير حقيقية.



وتابع الخضر، حديثه قائلا: والحمد لله ان تلك الحيلة لم تترك اثار سلبية علي او تجعلني اكره تلك الأطعمة، وعموما فعندما يكبر الإنسان وينضج نعي اكثر حقيقية أن الأهل دائما يحاولون كل ما في وسعهم حتى يدفعوننا للقيام بالأمور أو للأشياء التي ستنفعنا، ولذا غالبا ما يستخدمون بعض هذه الحيل معنا.



كما اكد الخضر انه سيتبع نفس الطريقة في تربيته لأبنائه، وان الإقناع او حتى التحايل عليهم في بعض الأحيان، سيكون هو السبيل دائما لإقناعهم بما يتوجب عليهم القيام به.