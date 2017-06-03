لست بحاجة للزواج السري.. وأرفض تحكّم الرجل في حياتي

لست مؤهلة للأمومة.. ولست مدمنة خمور

القاهرة - محمد صلاح

الفنانة التونسية لطيفة أحد اهم الأصوات الغنائية بالوطن العربي.. احتلت مكانة مميزة بالصف الأول بين كبار المطربات.. وحققت نجاحا كبيرا.. وأعمالها مميزة.. ولكن دخولها مجال التمثيل نال قليلا من نجاحها كممثلة رغم قلة أعمالها الدرامية التي شاركت فيها.. وعلى مستوى حياتها الشخصية.. صادفت ازمات ومشاكل عديدة.. بسبب شائعات ارتباطها من بعض رجال السياسة ورجال الأعمال والفنانين، وكذلك دخلت في العديد من الصدامات والخلافات مع عدد من الفنانين.. «الأنباء» كشفت المستور في حياة لطيفة التونسية.



العديد من الروايات ربطت بين الفنانة التونسية والعديد من الشخصيات بوجود علاقات عاطفية وصلت احيانا للزواج السري.. وربما اعتادت لطيفة على استقبال هذه الشائعات بهدوء شديد وبدون انزعاج او غضب، ولكن ربما كانت العلاقة بينها وبين علاء نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك هي الاصعب في حياتها، حيث تناثرت الشائعات بقوة عن قصة حب نشأت وازدهرت بينهما، وان لقاءات عديدة جمعت بينهما، وتطور الامر إلى القول انه تقدم بطلب الزواج منها وانها رحبت بشدة، وانها استغلت علاقتها به ونفوذه الكبير في تلفيق اتهام اخلاقي للمطربة الجزائرية فلة، وما كان يزيد من قوة الشائعة ان لطيفة أصبحت نجمة حفلات التلفزيون والمناسبات الفنية، وزاد توهجها ونجوميتها بشكل كبير، وفجأة اختفت التونسية من الساحة الفنية وتم منع إذاعة أغانيها وسافرت خارج مصر.. وانطلقت الأقاويل ان الرئيس مبارك ووالدته تدخلا بقوة لقطع العلاقة العاطفية لابنهما الاكبر، وتم تحذير لطيفة من الاستمرار فيها، لذلك غادرت القاهرة لفترة طويلة ولم تنجح في العودة الا بعد تدخل شخصية عربية كبيرة.



الفنان كاظم الساهر احد اهم من تداولت الشائعات ارتباطه بالتونسية لطيفة، وأكدت الهمسات انه تزوجها سرا، وانتقل للإقامة معا بمنزلها، ونظرا للصداقة التي ربطت بينهما وكثرة ظهورهما معا وتعاونهما معا في أعمال فنية، ومن كثرة اشادتها به، أصبحت الشائعة اكثر تصديقا، وقيل ان زوجته علمت بالعلاقة وهددت بالانفصال وعدم رؤيته لأبنائه، ومع مرور الوقت تناسى الجميع الشائعة خاصة في ظل عدم تعاونهما الفني لفترة طويلة.



وردت لطيفة على كثرة شائعات العلاقات العاطفية والزواج السري، أنها تعودت منذ بداية مشوارها الفني على هذه الشائعات سواء بالحب أو الزواج نتيجة النجاح وحب الناس، وقالت: تلك هي الضريبة.. ولست في حاجة للزواج سرا.. وبخصوص ما اشيع عن وجود علاقة عاطفية مع نجل الرئيس المصري السابق، أضافت: هذا امر سخيف لأنني لم التقه يوما، ولا اجيد التعامل مع رجال السلطة والسياسة.. وتعاملت مع الشائعة باستهانة.. وبالطبع أخذ الأمر وقتا لتثبت كذب ما تردد، اما الفنان كاظم الساهر فتربطني به علاقة صداقة وعمل فقط.. وتعاونت معه من عام 1996 بأحلى أغاني ألبومي «ماوحشتكش» ولأنه جاري ويسكن بشقة تقع بنفس العمارة التي اسكن فيها.. فقد استغلها البعض وردد هذه الشائعة بقوة واننا نتزاور، وان هناك زواجا سريا، وهو امر غريب ولكنه متوقع والوقت والزمن كفيل بأن يقتل الشائعة نفسها.



كانت التونسية لطيفة قد مرت بتجربة عاطفية جعلتها تعترف بأنها تعيش حالة حب وصفتها بالجميلة والرائعة، وان تلك الاحاسيس الجميلة لم تشعر بها من قبل، ورفضت الافصاح عن هوية الحبيب المجهول، ولم تقرر ان تكتمل العلاقة بالزواج ام لا، ويبدو ان شرطها برفضها فكرة الزواج إذا اقترن بتحكم من الطرف الآخر، كان سببا في اغتيال العواطف واستبعاد الحبيب من قلبها نهائيا.



وتعترف لطيفة بأنها تفتقد القدرة على تربية الأطفال بشكل عام وليس لديها القدرة على التعامل بشكل نفسي أو اجتماعي أو صحي مع طفل صغير، كما ان عملها بالفن يقف عائقا امام ان تكون اما لطفل يحتاج الى تفرغ كامل واهتمام كبير، وسبق ان اعلنت بصراحة انها لن تتزوج.. وانها تنال دعما قويا ممن حولها سواء أسرتها أو اصدقاءها وأحباءها.. وتقول: سعيدة بقراري ولا اشعر بالندم عليه.



وعما تردد بأنها سبب منع فلة الجزائرية من الغناء في مصر، أكدت أنه أمر يثير الضحك كونها هي نفسها منعت من الغناء في المحروسة أكثر من مرة، وعلقت على خلافاتها مع فلة بأنها تحب صوتها وتحترم الشعب الجزائري، لكنها لا تعرف سبب تناقض تصريحات فلة تجاهها.



صراع المطربة الجزائرية فلة مع التونسية لطيفة لا ينتهي رغم مرور عشرات السنوات عليه، فمع كل حوار أو لقاء اعلامي للمطربة فلة تعيد اتهام لطيفة بأنها وراء تلفيق قضية اخلاقية سجنت بسببها في مصر، وأن أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك ومنسق العلاقات المصرية ـ الليبية السابق أحمد قذاف الدم ساعدا لطيفة على تلفيق القضية التي تم سجنها بسببها.



وكالعادة تضطر لطيفة الى الرد على تلك الاتهامات بأنها ليست لديها القدرة والعلاقات التي تتيح لها استبعاد وسجن فلة، بدليل انها نفسها تم استبعادها من مصر ومنع دخولها لفترة طويلة، وأنها لا تعرف سر الحرب الشرسة التي تشنها ضدها فلة الجزائرية التي اتهمتها مؤخرا بإدمان الخمور.. مما اضطرني لطلب عمل تحاليل طبية لكلينا لمعرفة من منا التي أدمنت شرب الخمور.



مشاركات لطيفة في الأعمال الفنية كممثلة نالت ردود أفعال معظمها لم تكن في صالحها، وأكدوا انها فشلت كممثلة.. وكانت شاركت مع المخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم «سكوت حنصور»، ثم «حكم الرعيان» مع منصور رحباني.. وآخر أعمالها مسلسل «كلمة سر» مع هشام سليم وحسن يوسف.. ولم تخطف الأضواء والاعجاب كممثلة بما يتناسب مع مكانتها ونجاحها كمطربة.. وهي مقلة جدا في دخول الأعمال الدرامية.. وحين تواجه لطيفة باتهامها بأنها لم تحقق النجاح كممثلة، قالت: احمد الله ان أعمالي الثلاثة حققت نجاحا مميزا واستحققت العديد من الجوائز عنها كأحسن ممثلة من مؤسسات ومهرجانات كبيرة وجهات اعلامية شهيرة.. ولن اتوقف عن التمثيل وانتظروني في عمل درامي مميز العام القادم.



واجهت لطيفة العديد من الانتقادات بسبب اتهامها انها تقدم أغاني باللهجات العربية المختلفة بحثا عن رضا الجمهور في تلك البلاد وردا على ذلك، اكدت من حقي كمطربة ان اعمل جاهدة على ارضاء وكسب ود كل الجماهير، فقد غنيت باللهجة المصرية حتى انال حبها.. ومنذ اصدار البومي الأول قدمت أغاني باللهجة الخليجية وفي البومي «اتحدى» الذي حقق نجاحا غير مسبوق، لذلك قررت الاستمرار في تقديم أغان خليجية.. وقدمت أغاني باللهجات التونسية والليبية والسورية واللبنانية.



نشأت لطيفة عرفاوي في أسرة بسيطة تحب الفن.. لديها خمس اشقاء ذكور وشقيقتان، أي ان عددهم في الأسرة ثمانية أشخاص، وجميعهم كانوا يتمتعون بالمواهب الفنية ما بين العزف والغناء وكتابة الشعر أو التمثيل.. وكان منزلهم عبارة عن ملتقى فني.. وتوفي والدها وهي في سن الثانية عشرة.. وتسببت وفاته في اصابتها بأزمة صحية شديدة طرحتها الفراش لفترة طويلة، وأجهدتها حالة حزن استمرت معها حتى الآن.. اما والدتها فهي تعتبرها كلمة السر في نجاحها في الحياة والفن والدراسة، حيث كانت تشجعها على الغناء وتعاقبها إذا تأخرت عن دروس الموسيقى والتدريبات الغنائية.. في الوقت نفسه كانت حريصة على تفوقها الدراسي، وكانت تنال توبيخا كبيرا إن لم تكن الأولى على اقرانها.. ولا تنس لطيفة ان أشقاءها حين قررت الانتقال للقاهرة بحثا عن الشهرة والنجومية قاموا بجمع تكاليف رحلتي إلى مصر مع والدتي وشقيقي من مصروفهم القليل.



وتم عقد قرانها على عبدالله صالح كامل ابن صالح كامل السعودي المعروف، وتم الانفصال.