اعتذر الفنان هاني رمزي بسبب عدم استكمال مقلبه اليومي "هاني هز الجبل" في الحلقة السادسة، بعدما أصيبت ضيفة الحلقة الفنانة مها أحمد بنوبة عصبية شديدة، ولم يعد ممكنا استكمال البرنامج، واضطر للكشف عن شخصيته وايقاف التصوير لإنقاذ زميلته، ولكنه رفض إنزالها من السيارة إلا بعدما تسامحه، وهو ما رفضته الفنانة بشدة.

مها أحمد عانت من انهيار عصبي، وانتابتها نوبة صراخ شديدة عند منتصف المقلب المتمثل في انحراف سيارة تستقلها من فوق أعلى جبال لبنان وقرب سقوطها، وانهالت بالسباب على الجميع ، وهنا تدخل هاني رمزي وطلب إيقاف المقلب، وتقدم باعتذار شديد من زميلته ومن الجمهور وطالب مها بأن تسامحه، وأن تقول إنها تحبه، إلا أنها رفضت، قائله:"هعملها على روحي".