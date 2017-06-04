عبدالحميد الخطيب

لا يمكن أن نغفل أن رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم إلى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم أسماء لامعة في سماء الفن وأصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان.

وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما والغناء أيضا.

ونجمتنا اليوم هي الفنانة البحرينية هيفاء حسين، والتي تعتبر واحدة من أبرز نجمات الخليج، حيث اشتهرت بملامحها العربية المميزة وقدرتها على إجادة العديد من الأدوار رغم صعوبتها.

وهيفاء حسين من مواليد عام 1975 في مدينة المحرق بالبحرين، وتزوجت مرتين الأولى كانت من والد ابنها «سعد»، ثم تزوجت عام 2010 من الفنان حبيب غلوم.

بدأت الفنانة حياتها الفنية من خلال خشبة المسرح، وفي عام 2000 شاركت في أول عمل تلفزيوني بعنوان «نيران»، إلا أن بدايتها الحقيقية كانت عام 2005 من خلال دورها في مسلسل «اللقيطة» الذي لاقى قبولا جماهيريا واسعا لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية، ومن أبرز أعمالها التلفزيونية: «عيال الذيب، القدر المحتوم، إلى من يهمه الأمر، السديم، حكم البشر، بيتنا الكبير، ملاذ الطير، دمعة عمر، يوم آخر، خذ وخل، طاش ما طاش، سرى الليل- غصات الحنين، هذا حنا، القياضة، طريق المعلمات، حريم أبوي، ساعة الصفر، خيانة وطن».

ومن اعمال هيفاء المسرحية: «هامور عذاري، هوامير الأسهم، أبطال الفريج، عصابة خربوش، هاي حافز»، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية مثل: «عقاب، حنين»، واتجهت الفترة الأخيرة الى الإنتاج وتواصل هي وزوجها الفنان حبيب غلوم وضع لمساتهما المتميزة بأفضل الأعمال الفنية التي ترضي طموح جمهورهما في كل مكان.