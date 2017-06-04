بعد نجاح ألبومها الجديد «مني إلك» وتصدره عربيا وعالميا، نشرت نجوى كرم مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» يجمعها بفريق عملها، وعلقت عليه: «منتحدى ذاتنا تنحافظ على اللي وصلنالو».

واحتلت كرم بألبومها الجديد «مني إلك» المرتبة الأولى على «آيتونز» وتلتها هبة طوجي في المرتبة الثانية، بينما احتلت مسرحية صيف 840 المرتبة الثالثة ونانسي عجرم المرتبة الرابعة.

وفي لبنان، احتل ألبوم نجوى المرتبة الأولى في «الفيرجين»، وتلاه ألبوم «مايك ماسي» في المرتبة الثانية، بينما احتل ألبوم نانسي المرتبة الثالثة، وألبوم عاصي الحلاني المرتبة الرابعة وألبوم هبة طوجي المرتبة الخامسة.

وعالميا، احتل ألبوم نجوى المرتبة الرابعة عبر تطبيق «آيتونز» ضمن قائمة الألبومات العالمية.

وكانت نجوى كرم قد طرحت ألبومها الجديد «مني إلك» قبل أسبوعين، ويضم 8 أغنيات هي: «يحرقلك قلبك، على نوم عيني، قمر العشاق، نزلت البحر، آه من الغرام، الدنيي تحديت، تعا بورد بقلبي، حبيبي مين».