أكد محامي الفنان المغربي سعد لمجرد أن براءته من تهمة الاغتصاب المنسوبة إليه أصبحت وشيكة٬ ومن المنتظر أن يمثل لمجرد الأسبوع المقبل أمام قاضي الحريات الفرنسي من أجل النظر في القضية.

وأكد المحامي ان العثور على كمية من مخدر الحشيش في سيارة الفتاة المدعية لورا بريول، سيخدم القضية حيث ستشكك النيابة العامة في أقوالها السابقة التي اتهمت من خلالها الفنان المغربي بتعاطي المخدرات لحظة الاعتداء عليها.

في موضوع متصل٬ فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في قضية العثور على مخدر الحشيش في سيارة لورا٬ علما أن هذه الأخيرة نفت كل التهم الملفقة لها بدعوى أن صديقها يتحمل مسؤولية المخدرات التي كانت في سيارتها.