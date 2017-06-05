فوجئ المشاهدون بظهور شخصية فتاة تدعى "هبة"، ضمن أحداث مسلسل "حلاوة الدنيا"، والذي يعرض حالياً ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني، وكان ظهورها لافتاً، خاصة أنها ظهرت في أحد المشاهد من دون شعر تماماً.



وظن كثيرون أنها استعانت "بباروكة" بهذا الشكل لتؤدي دورها كمريضة سرطان، ولكن تبين أنها بالفعل مريضة بسرطان الثدي وبدأت في التعافي، وكان الظهور الأول لها في الحلقة السادسة من المسلسل واسمها الحقيقي ياسمين رمزي غيث.



ياسمين هي حفيدة الفنانين الراحلين حمدي، وعبد الله غيث وظهرت في العمل كصديقة لـ"سليم"، والذي يجسد شخصيته الفنان ظافر العابدين، وتعرفت على أمينة الشماع التي تجسد شخصيتها هند صبري، وكان لقاؤهما الأول في إحدى الجلسات الخاصة بمرضى السرطان، ورغم شدة مرض هبة في الأحداث إلا أنها قررت التوقف عن عمل جلسات العلاج الكيميائي وكافة أنواع العلاج بعدما علمت أن أحد الأدوية الذي كانت ستتناوله قد يصيبها بنوع آخر من السرطان في مكان جديد بجسدها.



وقد سبق أن أعلنت هند صبري في أحد لقاءاتها عن استعانتها بهذه المريضة، مشيرة إلى أن شخصية هبة في الأحداث تمثل الإشراقة والتفاؤل وأنها بدأت فعلياً في التعافي، وكتبت هند تدوينه أمس على حسابها الرسمي في "فيسبوك" قالت فيها تعليقاً على صورة لياسمين غيث: "بطلة "حلاوة الدنيا"، ياسمين غيث (دور هبة).. متعافية الحمد لله من سرطان الثدي، كمية طاقة إيجابية وحب للحياة وعزيمة وجمال وموهبة علمونا الكثير في هذه المغامرة .. شكراً ياسمين إنك علمتينا حلاوة الدنيا".



مسلسل "حلاوة الدنيا" يشارك في بطولته كل من الفنانين ظافر العابدين، وهند صبري، وياسمين غيث، وأنوشكا، ورجاء الجداوي، والقصة لكل من سما أحمد، وإنجي قاسم، وإخراج حسين المنباوي.