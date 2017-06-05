عبدالحميد الخطيب

لا يمكن أن نغفل أن رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم الى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم أسماء لامعة في سماء الفن واصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان، وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين اثروا الساحة الفنية بالعديد من الاعمال الرائعة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما والغناء أيضا.

ونجمتنا اليوم هي النجمة الإماراتية هدى الخطيب (مواليد عام 1964)، والتي بدأت هدى مشوارها الفني الحافل بالأعمال المتميزة عام 1995 لكن ظهورها الحقيقي كان عام 1997 إلى جانب محمد المنصور وحسين المنصور في العديد من الأعمال الفنية وقد تميزت بالأعمال الكوميدية والدرامية.

أول عمل كان مميزا لها هو مسلسل «القرار الأخير» عام 1997 عرض على التلفزيون الكويتي للكاتبة فجر السعيد.

وشاركت الخطيب في بعض من أجزاء مسلسل «طاش ما طاش» وظهرت في مسلسل «زمان الاسكافي» وأبدعت في دورها في مسلسل «حكم البشر» عام 2002 وهو مسلسل قطري تدور أحداثه حول عائلة قطرية اختلفوا فيما بينهم على الورث العائلي بعد وفاة والدهم المتزوج.

عام 2003 شاركت هدى الخطيب في مسلسل «يوم آخر» إلى جانب كل من غازي حسين وزهرة الخرجي والعديد من الممثلين، وشاركت في «غصات حنين» وهو مسلسل اجتماعي عرض عام 2004 وتناول قصة تجارة أهل الخليج في الهند أيام الأربعينيات والخمسينيات بصحبة عدد كبير من الفنانين، وتناول مسلسل «عرس الدم» عام 2007 الصراع العائلي وإدمان الطالبات على المخدرات في سن مبكر كان للفنانة هدى الخطيب دور بارز فيه.

قدمت الفنانة هدى الخطيب عام 2009 مسلسل «قلوب حائرة» ومسلسل «أيام السراب» في نفس العام، حيث تناول هذا المسلسل السعودي قضايا اجتماعية متكررة وجريئة وقد وصلت حلقاته لأكثر من 200 حلقة.