«الفيسبوك» سبب خلافاتي مع والد أبنائي

مشاكلها مع زينة ونيللي كريم وإيمان العاصي.. ليست مسؤوليتها

لم تتعرض لمحاولة السطو عليها.. ومجهول قذفها بالحجارة

القاهرة ـ محمد صلاح

عقب تسريب العديد من الشائعات عن ان هناك العديد من الخلافات نشبت بين بشرى وزوجها وأن بوادر الانفصال تبدو في الأفق.. وسارعت بشرى إلى نفي شائعة طلاقها وانتقدت مروجي هذه الأكاذيب وطالبتهم بالابتعاد عن حياتها الشخصية وانها سعيدة في حياتها الزوجية.. ولكن بعد فترة قليلة تأكد خبر الانفصال بينهما دون ذكر الاسباب.. وأكدت أنها ليست نادمة على الزواج رغم انفصالها عن زوجها.. أن الطلاق لم يؤثر على حياتها.. وأن خلافاتهما المستمرة كانت حول اسلوب تربية الأبناء.. لأنها تريد أن يعتاد أبناؤها على النظام بكل أمور حياتهم.

وجاءت آخر خلافاتهما بسبب تفاعلها المستمر مع مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر)، مضيفة أن تلك المواقع تخلق حالة من الخرس الزوجي، اتفق الطرفان بالحفاظ على علاقتيهما متحضرة من أجل طفليهما، وأنها ليست ضد الزواج مرة ثانية.. بشرط ألا يكون الهدف منه هو الإنجاب وتكوين أسرة فقط.. لذلك تفضل أن تعيش البنت بمفردها على الزواج التعيس، وان علاقتها بعمرو جيدة من أجل اولادهما.

كانت الفنانة بشرى قد صرحت قبل الطلاق واثناء حياتها الزوجية: بأن زوجي كان أبا عظيما.. وان وأولادها سيشكرونها على اختيارها له.. وأنه رجل صبور ويتميز بالطيبة، ويقدر متاعب المهنة وضغوطها النفسية والعصبية.. ويلعب دورا أكبر من أي أب، لافتة إلى أنها منذ صغرها تعودت على النمط الأوروبي في المعاملة.. خصوصا من والدها.

يذكر أن بشرى تزوجت من عمرو رسلان الذي يعمل كمهندس بترول دون الإفصاح أو التمهيد عن وجود قصة حب أو علاقة عاطفية جمعت بينهما.. ومعروف عنه ان ابن ليلى بلاور الشهيرة بتنظيمها لأكبر حفلات الزفاف لأكبر الشخصيات المصرية.. أوضحت بشرى أن زوجها تعرف عليها وهي في أسوء فترات حياتها.. وذلك عقب وفاة والدها.

مقدمة برامح إنجليزية

المعروف انها بدأت عملها كمذيعة من اجل دخولها عالم الفن.. حيث لا يتواجد في أسرتها فنان.. ولم تدرس في معهد فنون مسرحية أو تربية موسيقية.. مشيرة إلى أن تعدد المواهب والملكات التي أنعم الله بها عليها من غناء وتقديم برامج وانتاج فني وتمثيل.. هي أداة تتواصل بها مع المواطنين سواء فكرة أو معلومة، وأن لديها ولد اسمه إسماعيل وبنت اسمها ليلى.. وأنها أنجبت الاثنين بلندن.. وذلك لأنها شخصيا كانت ولادتها بإنجلترا.. ولديها تأمين صحي هناك.. خصوصا أنها كانت لديها حالة قلق من قطع التيار الكهربائي بشكل مستمر على الحضانات.

واعترفت بأن أول حب في حياتها كان أيام المدرسة.. وأول صدمة عاطفية تعرضت لها كانت في أولى سنوات الجامعة، وأكدت بشرى أن علاقتها بوالدها كانت موفقة وأن السنة الأخيرة قبل وفاته شهدت بينهما فقط اختلاف آراء حول دخوله انتخابات مجلس الشعب في العام 2005.

تم نشر العديد من الاخبار ان الفنانة بشرى تعرضت لمحاولة السطو والسرقة اثناء قيادتها سيارتها.. ولكنها ردت أنه أثناء سيرها بسيارتها، فوجئت بأحد الأشخاص يقوم بإلقاء حجارة على السيارة الخاصة بها، مما نتج عنه إحداث تلفيات بالزجاج الأمامي للسيارة.. وبعد ان افاقت من الصدمة والمفاجأة حاولت اللحاق بالشخص المعتدي علها الا انه اختفى تماما.

اثناء تصوير بشرى لمشاهد فيلمها «ليل داخلي» فوجئت بانها لا تستطيع الوقوف على قدميها واصابتها حالة من الدوار الشديد ثم سقطت على الارض.. لتفيق وتجد نفسها على سرير بأحد المستشفيات الخاصة وان صوتها تغير ولا تستطيع التحدث طويلا وبنفس نبرتها المميزة.. واكتشف الاطباء انها مصابة بفيروس انفلونزا آسيوي نادر.. وحين تعافت وخرجت من المستشفى فوجئت ان بعض المواقع نشرت اخبارا انها تتمارض من اجل الهروب من تصوير الفيلم حتى تنتهي من تصوير مسلسل آخر تعاقدت عليه.. مما اصابها بحالة من الغضب الشديد ورفضت الرد على تلك الاكاذيب.

اخبار عديدة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلاف شديد بين بشرى ونيللي كريم وزينة داخل كواليس مسلسل «الاعلى سعرا» بسبب كتابة وترتيب اسمائهن على بوسترات الدعاية وتترات المقدمة بشرى، قالت ان وضع الأسماء وترتيب الصور على البوسترات الخاصة بأي عمل فني يخضع لقواعد واضحة.. وينص عليها صراحة في العقود مع المنتج قبل بداية التصوير.. وهي تعلم منذ البداية أن مساحة الدور صغيرة ولكنه مؤثر في مجرى الأحداث.. ولهذا وافقت على تقديمه.. خصوصا ان المسلسل يضم مجموعة من النجمات المقربات منها شخصيا.. ومنهن نيللي كريم وزينة والمطربة الشابة هايدي موسى.. والعلاقة بينهن ممتازة.. وسبق ان عملن معا في اعمال سابقة.. والكل كان حريصا على خروج المسلسل بأفضل صورة ممكنة.

أزمة.. وشائعة

ازمة شديدة واجهت بشرى مع الفنانة ايمان العاصي اثناء تصويرهما مسلسل «الدخول في الممنوع» بعد ان علمت الاخيرة بحذف المخرج محمد النجار ومساعده مشاهد لها أثناء مرحلة المونتاج.. وزاد غضب إيمان بعد علمها من أحد الأفراد في فريق العمل أن السبب في حذف مشاهدها هو رغبة منتج العمل في زيادة مشاهد الفنانة بشرى وهو ما رفضته إيمان خاصة مع قناعتها بأنها لا تقل نجومية عن بشرى، وردت بشرى أن المشاهد التي صورتها هي نفسها التي تعاقدت عليها بالسيناريو الذي عرض عليها دون اضافة اي مشاهد جديدة وأن تلك الأزمة ليست لها علاقة بها من قريب أو بعيد.. اما فيما يخص حذف مشاهد، فالأمر بيد المخرج فقط.. وحسب مدة العمل الفني نفسه وبعض الأمور الأخرى.. وليس هناك أي خلاف بيني وبين إيمان العاصي. تجربة صعبة لم تنل رضاها خاضتها بشرى في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج «مصر البيت الكبير» رغم ان بدايتها كانت كمقدمة برامج تلفزيونية.. وحين جاءت الفرصة لتقديم برنامج مع أشرف عبدالباقي وهبة الأباصيري وشهيناز النجار ومحمد عبدالغفار على قناة «الحياة».. ولكنها تروي ما صادفته من عقبات قائلة: اتفقت مع الشركة المنفذة على أن أظهر في البرنامج بشكل معين، وأن تتناول حلقاتي أفكارا وضيوفا محددين.. بجانب وعدهم لي بتوفير الدعاية الكافية حتى يحظى التوك شو بالاهتمام والانتشار..

وبعد أول حلقة فوجئت بالشركة تخالف ما تم الاتفاق عليه تماما.. وأكتشف أن الأفكار والضيوف الذين اقترحهم لحلقاتي يذهبون للزملاء الآخرين لينفذوها في حلقاتهم دون مراعاة لصاحبة الفكرة والاقتراحات..

وعندما لفت نظر القائمين على تنفيذ البرنامج إلى تلك المشاكل وعدوني بتدارك الموقف ولا حياة لمن تنادي.. وهو ما جعلني أقرر ترك البرنامج.. كما تم وضع لوحات دعائية لمقدمي البرنامج في الشوارع والطرقات.. وضمت تلك اللوحات صورتي بحجم صغير في أقصى يسار اللوحات حتى أني أظهر فيها بالكاد.. في الوقت الذي يظهر فيه باقي الزملاء بشكل أفضل، دون مراعاة لاسمي في السوق.. وعملي الفني والإعلامي منذ أكثر من 12 عاما.. وهو ما أرفضه تماما ولا أقبله.. وأرى أن الوحيد الذي يجب أن يسبقني في البانرات هو الفنان أشرف عبدالباقي لما له من تاريخ طويل في الفن والتقديم والشهرة.. مع كامل احترامي لباقي الزملاء.. وتلقيت ردود أفعال سيئة من أصدقائي والمقربين مني أن طريقة ظهوري لا تتناسب مع اسمي الفني وأن دعاية البرنامج ضعيفة جدا.

الفنانة بشرى.. فنانة متعددة المواهب.. حيث نجحت كممثلة وقدمت اعمالا مميزة وضعتها في مصاف نجمات الصف الاول.. ومطربة لها لون غنائي مميز وحققت اغانيها شهرة واسعة.. وكمقدمة برامج لها اسلوب خاص على الشاشة.. وبرزت كمنتجة قدمت افلاما حققت نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا.. ورغم ذلك فقد صاحب مشوارها الفني العديد من الازمات والمشاكل.. وحرصت «الأنباء» على كشف المستور.. في مشوار بشرى مع الزواج والطلاق وخلافاتها مع زميلاتها ومحاولة الاعتداء عليها.