للمرة الأولى منذ سنوات، تغيب الفنانة مي عز الدين عن جمهورها، وعلى الرغم من اشتياقها الى جمهورها وإحساسها بالغياب، ترى أنها فرصة لكي تقضي إجازة مع أسرتها وأيضا لمشاهدة الأعمال الرمضانية.

وقالت مي، في تصريحات صحافية لها، إنها خرجت من السباق الرمضاني لأنها تحب ألا تقدم عملا باستعجال ومن دون تحضيرات قوية، لكنها سعيدة بأعمال زملائها هذا العام، لافتة الى أنها تتابع مسلسل «الحصان الأسود» للفنان أحمد السقا، وكذلك مسلسل نيللي كريم وزينة «لأعلى سعر»، واصفة إياه بأنه من أنجح الأعمال الرمضانية، كذلك «أرض جو» لغادة عبدالرازق، ولا يمكن أن تفوت مشاهدة مسلسلات الكبار، مثل «الزعيم» عادل إمام ومسلسله «عفاريت عدلي علام»، ومسلسل الفنانة يسرا «الحساب يجمع»، مشيرة إلى أن هذا العام مليء بالأعمال الجيدة، وهي تحاول قدر المستطاع أن تتابع أغلب أعمال زملائها.

من جانب آخر، وبعد الوعكة الصحية التي مرت بها، أشارت إلى أنها أصبحت أفضل بفضل دعوات جمهورها، لافتة إلى أن الطبيب نصحها بأن تواظب على التمارين الرياضية بعد خسارتها الكثير من العضل والضعف العام الذي شكل خطورة على صحتها، ملمحة إلى أنها لم تكن تميل إلى ممارسة الرياضة من قبل، فكانت تقضي أغلب وقتها في المنزل مع والدتها أو في عملها، لكنها قررت أخيرا أن تستجيب لنصائح الطبيب.