قال د.خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، إن فيلم النجم الكوميدي محمد هنيدي «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، ليس فيه ما يخدش الحياء، أو يدعو الى الحذف، موضحا أن الفيلم تمت إجازته تحت تصنيف «جمهور عام».

وأضاف عبدالجليل أن جميع مشاهد الفيلم تدور في إطار كوميدي، كعادة أعمال النجم محمد هنيدي، بعيدا عن الإسفاف والابتذال.

وأشار، حسب «اليوم السابع» المصرية، الى أن هنيدي يظهر في شخصية حفيد «عنترة العبسي»، يقع في غرام فتاة القبيلة درة.

ويشارك في فيلم «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، خلاف محمد هنيدي، كل من: درة، وباسم سمرة، وخالد سرحان، ولطفي لبيب، وهالة فاخر، وإيمان السيد، وأيمن منصور، والفيلم تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.