أعلنت الفنانة رزان مغربي عن ظهورها في برنامج المقالب "هاني هز الجبل" وعلقت عليها: "الليلة مع هاني على تلفزيون الحياة، نعيش وناكل غيرها".

وكانت مغربي انهارت بشكل هيستيري من الخوف خلال استضافتها في برنامج المقالب مع الفنان هاني رمزي.

وخلال المقلب استغاثت مغربي بشكل مجنون لإنقاذها من الموت المحقق قائلةً: "شوفنا الموت بعيوننا.. يا عالم يا ربي اتصلوا بحد يلحقنا.. هنموت".

وخلال المقلب ظهر رمزي على عدة مراحل، الأولى الحديث مع رزان من خلال صوت مستعار داخل سيارته. وفي النهاية أحضر هاني "ونش" وربطه بالأحبال من أجل إنقاذها وعدم سقوطه من على الجبل. ولكن انقطعت عدة أحبال لتشعر رزان بالقلق والصراخ لانقائها قبل أن يظهر هاني في النهاية لتهدأ قليلاً.