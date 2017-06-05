أكدت الفنانة الاستعراضية المصرية لوسي، أنها رفضت عرضاً لتدريس الرقص في إسرائيل، رغم أن العرض كان مغرياً جداً.

وأضافت لوسي، خلال لقائها عبر فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أنها رفضت هذا العرض منذ 22 عاماً، بسبب رفضها للدولة الإسرائيلية التي تقوم على اغتصاب أرض الشعب الفلسطيني.

وتابعت الفنانة المصرية، أن المقابل المادي كان عبارة عن ألف دولار في الساعة، مشيرةً، أن هذا المبلغ كان ضخماً منذ 22 عاماً، حين تلقت هذا العرض.

وأوضحت لوسي، أنها ليس لديها مانع في التعامل مع اليهود، لكنها لاتتعامل مع دولة إسرائيل، قائلة: "إسرائيل مغتصبة أرض عربية وتقتل الأطفال وأنا ضد الافتراء على الغير".