وقع الفنان المصري أحمد زاهر ضحية المقلب المرعب الذي ينفذه زميله هاني رمزي في برنامج المقالب "هاني هز الجبل" الذي يعرض خلال شهر رمضان.

خلال تنفيذ المقلب وبعد اصطدام السيارة بحاجز وتعلق بسفح الجبل، نطق زاهر بالشهادتين والأدعية القرانية وراح يصرخ "استودعتك أولادي يا رب ما لهومش غيري".

ومع محاولات رمزي لزيادة عصبيته من خلال حديثه البارد معه والغريب قائلا "السيارة صارلها شي"، انفعل زاهر أكثر قائلاً: "أنا على الجبل وبنزل"، وبدا في غاية الرعب وكاد قلبه يتوقف.

وحاول زاهر أن يحرك السائق ويجبره على الاستيقاظ ويصرخ: "أنا مش لح اتحرك" واستمر بقراءة الشهادة والدعاء.

وخلال محاولة إنقاذه هو والسائق وهما في السيارة من خلال رفعهما باستخدام ونش، اهتزت السيارة بشكل قوي في الهواء ما أصاب زاهر بالخوف الشديد واستمر في نطق الشهادة.

وبعد ظهور رمزي ومعرفته بالمقلب دخل في نوبة من الصراخ قائلا "موتني يا هاني انا بكرهك ومش مسامحك كفاية بقى قلبي هيوقف" ثم حاول القفز من السيارة قبل نزولها وبعد أن اقتربت السيارة من الأرض قفز منها والقى هاني بالحجارة، ولكن استطاع هاني السيطرة على انفعاله الشديد.