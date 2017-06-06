عبدالحميد الخطيب

لا يمكن ان نغفل ان رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم إلى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم أسماء لامعة في سماء الفن، وأصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان.

وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الاعمال المتميزة سواء في المسرح أو التلفزيون أو السينما والغناء أيضا.

ونجمتنا اليوم هي الفنانة هيا الشعيبي والتي بدأت التمثيل في سن صغيرة وذلك في عام 1993 عندما شاركت في مسرحية الحرمنة «كبديلة للممثلة طيبة الفرج التي اعتذرت عن العمل فحلت محلها. وتواصلت بعد ذلك أعمالها في المسرح والتلفاز، واشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية، ومن تلك الأدوار ظهر نجاحها بثنائي شكلته مع الفنان طارق العلي، واستمرت بالعمل معه من عام 2001 من خلال مسرحية «آه يا درب الزلق»، وقدمت بعدها معه العديد من الأعمال في المسرح والتلفزيون، وكان آخر عمل جمعهما مسرحية «تحت الصفر» عام 2013 التي نشبت بعدها الخلافات بينهما وافترقا فنيا.

وشاركت هيا في العديد من المسلسلات الناجحة ومنها «المزواج، جلثم وميثة، واي فاي، أحلام سعيدة، العافور، بنات الروضة، الفلتة، لك يوم، المحتالة» وغيرها، ولها مسرحيات جماهيرية معروفة ومنها «البيت بيتك، قصر الرعب، خاربة خاربة، بخيت وبخيتة، نص الليل، 2021، البيت المسكون، القرصانة» ومسرحيات اخرى ناجحة.

في عام 2011 خاضت الشعيبي تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، حيث شاركت في تقديم برنامج «طارق وهيونة» الذي عرض على قناة «ام‌ بي‌ سي»، وشاركها في تقديمه الفنان طارق العلي. وفي 2012 قدمت الجزء الثاني منه، وعام 2013 قدمت الجزء الثالث، وفي عام 2014 قامت بتقديم برنامج «هو وهاي وهي» وشاركها تقديمه بشار الشطي وأمل العوضي، وفي شهر رمضان لعام 2016 قامت بتقديم برنامج «بيت هيونة» الذي بث على قناة فنون، وقدمت في أكتوبر 2016 برنامج «وشوشة شات» على تلفزيون دبي بمشاركة الممثلة الأميركية شانن إليزابيث مونيان والإعلامية دوللي عياش والممثلة التونسية درة زروق، ويتناول البرنامج فقرات ترفيهية ومقابلات مع فنانين واستشاريين ومختصين بجميع الجوانب المعنية بعالم المشاهير وما زال البرنامج يحصد النجاح.