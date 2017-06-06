٭ خاتم كشف ارتباطها بالمخرج.. وتنفي اعتزالها الفن

٭ «بدون ذكر أسماء» سبب خلافها مع حورية فرغلي

٭ مشاجرتها مع مصممة الملابس أشعلت خلافاتها الزوجية

القاهرة ـ محمد صلاح

الفنانة روبي نجحت كمطربة وممثلة في خلق حالة من الجدل حولها تارة ببدايتها الجريئة.. وتارة بإثباتها لذاتها كممثلة ذات إمكانيات كبيرة أشاد بها الجميع في مسلسلي «بدون ذكر أسماء - سجن النسا» جعلت الجميع يؤكد نضجها الفني.. ورغم ذلك فهي محط الشائعات التي تمس حياتها الشخصية أو الخلافات مع زميلاتها الفنانات.. وأثارت دهشة الجميع حين تم تسريب خبر زواجها السري وإنجابها لابنتها طيبة دون إعلان الزواج إلا للمقربين منها فقط.. ثم توالى رفعها دعاوى قضائية ضد زوجها للحصول على حكم بالخلع وفسخ عقد الزواج.. «الأنباء» تكشف المستور في مشوار روبي فنيا وإنسانيا.

روبي شخصية متناقضة لمن يعرفها عن قرب.. فهي تتميز بالشقاوة والجرأة في عملها بالفن ولكنها خجولة وكلماتها قليلة خارج الاستديو.. ليست اجتماعية إلا مع اقرب أصدقائها تفضل الوحدة مع الموسيقى.. وحين تتعامل معها تجدها ذات فكر وثقافة.. وحرصت على الحصول على ليسانس الحقوق جامعة بنى سويف رغم صعوبة الدراسة والسفر.زواج الفنانة رانيا حسين الشهيرة بروبي من المخرج سامح عبدالعزيز ملف مليء بالغموض والأسرار الكثيرة التي لم يكشف الا القليل منها حتى اليوم.. فقد أصابت الدهشة الوسط الفني والإعلامي والكثير من متابعي الفن لوجود الكثير من التناقضات بين الزوجين.. ما بين براءة العروس وهدوئها وعصبية وشراسة الزوج وفارق العمر بينهما.. وزواجه من الإعلامية داليا فراج، وإنجابه لثلاثة أطفال منها.. وبدأت قصة الزواج المفاجئ حين ظهرت روبي في حفل زفاف شقيقتها الفنانة الشابة (كوكي) وهي ترتدي خاتم زواج بيدها اليسرى.. وأثناء الحفل عندما يدعو لها أحد بالزواج ترد بإظهار الخاتم الذهبي لهم لتعلن عن زواجها دون الدخول في تفاصيل عن هوية الزوج.. وتعمدت إظهار خاتم الزواج للمصورين والأقارب والأصدقاء.. وتركت الجميع يتساءل ويستنتج عن اسم وهوية الزوج.. وعلى الفور تم طرح لغز زواح مطربة الدراجة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.. ولكن فوجئ الجميع بالعروس تنفى خبر زواجها وتؤكد أن خاتم الزواج مجرد اكسسوار أعجبها.. ولكن الأغرب هو خروج الزوج على وسائل الاعلام ليؤكد انه تزوج من روبي زواجا صحيحا شرعيا.. وان الأصدقاء المقربين يعلمون خبر الزواج.. وان سبب كتمان خبر زواجه من روبي هو احتراما لمشاعر زوجته الأولى وأم أبنائه وأنه اتفق مع روبي على هذا واحترم بها اتفاقها وتقديرها للموقف، وأن عقد القران حضره المقربون فقط.. وانه لم يتم سؤاله عن حقيقة الزواج من عدمه.. لأنه لم يفعل شيئا خطأ ولم يكن زواجهم عرفيا بل كان شرعيا.بعد أن وضعت روبي أول مولودة لها من زوجها سامح عبدالعزيز والتي أسمتها (طيبة) أعلن الزوج خبر طلاقهما.. وأكد أن الطلاق وقع بعد عودة روبي من الولايات المتحدة الأميركية حيث كانت تضع ابنتهما هناك، وان الزواج قسمة ونصيب ولم يكشف عن أسباب الانفصال المفاجئ هذا. وكتبت بعدها روبي عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك وقتها «كل حاجة قسمة ونصيب»،بعد سبعة أشهر من انفصالهما فوجئ الحاضرون بحفل زفاف كريم السبكي بعودة الحياة الزوجية بين سامح عبدالعزيز وروبي بعد طلاقهما وظهرا في حالة من الانسجام الشديد وكانت معهما ابنتهما (طيبة).. وحرصا على التقاط أكثر من صورة لهما معا وهما في حالة من الانسجام والسعادة، بل وحرصت روبي على الرقص بصحبة سامح على أكثر من أغنية والتواجد إلى جانبه معظم الوقت.

دعوى خلع

وكالعادة لم يمر شهور قليلة على العودة لتفاجئ روبي الجمهور بإقامتها دعوى قضائية طالبت فيها بالخلع من زوجها سامح عبدالعزيز.. وجاء في دعواها أنها تزوجت من سامح عبدالعزيز بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج.. وأنجبت منه ابنتهما، وان الخلافات نشبت بينهما مما يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية بينهما، مؤكدة في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية.. وتخشى ألا تقيم حدود الله، كما تقدمت روبي بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى مما دفعها ﻹقامة دعواها لكي تتمكن من الحصول على حريتها والانفصال عن سامح عبدالعزيز، وفجأة انتهت الخلافات وتم التنازل عن الدعوى بالخلع.. وعادا للحياة الزوجية ولكن مؤخرا تردد انها تقدمت بدعوى جديدة لطلب حريتها الزوجية.

ومن داخل مسلسل «رمضان كريم» الذي يجمعهما معا حاليا تدهورت العلاقة بينهما ووصلت لأسوأ مراحلها، وتكثر الخلافات بشكل واضح لكل ذي عينين.. لدرجة انه قام بحذف أحد مشاهدها بالمسلسل بعد تأخرها عن التصوير لمدة ساعتين كاملتين، وحين وصلت إلى موقع التصوير متأخرة فوجئت بأن المشهد صور بدونها ما أثار غضبها الشديد... ورغم كثرة المضايقات التي تتعرض لها داخل العمل إلا أنها تلتزم الصمت والهدوء.. وإغلاق باب حجرتها عليها ولا تتحدث مع احد إلا أمام الكاميرا.

ومؤخرا انفجرت الخلافات بين روبي وزوجها بسبب احدى صديقات الزوج المقربات جدا منه.. ففي كواليس تصوير مسلسل «رمضان كريم» وقعت مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك بالأيدي بين مصممة أزياء المسلسل صديقة المخرج زوج روبي مع إيقاف التنفيذ.. وكانت تدعي لطاقم العمل أن هناك صلة قرابة بينها وبين روبي.. ما أدى إلى غضب روبي.. وحدثت مشادة كلامية بينهما وصلت إلى الاشتباك بالأيدي.. وحررت مصممة الأزياء محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر اتهمت فيه روبي بالاعتداء عليها بالسب والقذف وإصابتها بخدوش في جسمها وشعرها خلال تصوير المسلسل.. ما فجر الخلافات من جديد بين روبي وسامح لاعتقادها انه وراء هذه الواقعة.. وكادت تنسحب من استكمال التصوير لولا تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي وإقناعها باستكمال التصوير، وأن الأمر تطور إلى مطالبة روبي وتقدمها بدعوى خلع للمرة الثانية.. ورد الزوج: ليس لي أي معلومات عن رفع روبي قضية خلع للمرة الثانية.صادفت روبي العديد من الأزمات والشائعات التي طاردتها منذ دخولها الوسط الفني كمطربة وممثلة ومن اهم الشائعات التي نالتها كانت ارتباطها بالمخرج شريف صبري الذي تبنى موهبتها وتحكم في كل أعمالها وحياتها الشخصية وتردد انهما مرتبطان عاطفيا واحيانا يشاع انهما تزوجا، ونفى صبري كل الأقاويل وأكد انه مكتشفها ومخرجها فقط ولا تربطهما أي علاقات زواج أو حب.

ترددت شائعة اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب وساهم في تأكيد هذه الشائعات اختفاء روبي بشكل كامل في إحدى الفترات، وعدم صدور أي ألبومات غنائية لها بالإضافة إلى عدم قيامها بنفي الأمر، وكذلك نشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي الحجاب، ولكنها سارعت بنفي الشائعة ومؤكدة أن الصورة الموجودة مزيفة بواسطة بعض محترفي التكنولوجيا، وانها لا تفكر في اعتزال الفن نهائيا حتى شائعة انها تفرغت للتمثيل فقط وتركت الغناء نهائيا نفته وأكدت انه أمر غير صحيح لأنها تبحث دائما عن الأفضل والجديد.

ولكن المؤكد ان شائعة خلافها الشديد مع الفنانة حورية فرغلي أثناء تصوير مسلسل «بدون ذكر أسماء» حول ترتيب الأسماء على مقدمة المسلسل ليست من فراغ ولكنها بها الكثير من الصحة.. لأنهما حاولتا بكل جهدهما أن تكون أي منهما اسمها يسبق الأخرى رغم نفي حورية فرغلي وأكدت أنها لا تتدخل في ترتيب الأسماء لأنه يرجع لرؤية مخرج العمل.. ولكن صمت روبي ورفضها التعليق والرد أكد وجود صحة للشائعة.