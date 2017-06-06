أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق خلال مقابلة أجرتها معها «قناة اليوم السابع» رفضها المشاركة في برامج المقالب.



وقالت إن رامز جلال حاول استضافتها في أحد برامجه منذ 3 سنوات لكنها رفضت. وتابعت: «أنا خط أحمر وميقدرش. ورامز عارف إنه لا يمكن أجي حاجة زي كده».



وأشارت إلى أنها لا تحبّ برامج المقالب، مشيرة إلى أنه لا يمكنها تعميم هذا الرأي لأن زملاءها يشاركون فيها.



وأعربت عن إعجابها بحلقة شاروخان وقالت: «ضحكني وكمان حلقة فيفي عبده موتتني من الضحك». وكشفت أنها اتصلت بالأخيرة وقالت لها «إنت ست سكر» مؤكدة أنها كذلك فعلاً.



يُذكر أن النجمة تواصل تصوير حلقات مسلسل «أرض جو» إلى جانب النجوم عباس أبو الحسن، فريال يوسف، محمد كريم، أحمد فؤاد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف وأحمد عبد الوراث.



والمسلسل من كتابة محمد عبد المعطي وإخراج محمد جمعة. وهو التعاون الثاني للنجمة مع المخرج بعد مسلسل «الخانكة» الذي عُرض في رمضان الماضي.