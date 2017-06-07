والده تحوّل من فرد أمن إلى رجل أعمال مرموق

تعرّف على فتاة أحلامه بالمول.. ووالدها رفض زواجها منه لعدم التكافؤ

حجاب زوجته أثار الجدل.. وفستان الزفاف أصابها بالإغما ء

القاهرة- محمد صلاح

الفنان حمادة هلال حقق نجاحا كبيرا في مجال الغناء والطرب واصبح واحدا من نجوم الأغاني خاصة الحزينة والدرامية، ودخل مجال التمثيل فأصبح مميزا في تقديم الافلام الكوميدية بل والاكشن، والمسلسلات التليفزيونية، ورغم انه رفع شعار ممنوع الاقتراب لحياته الشخصية وأسرته، الا ان البعض اخترق مجال السرية والخصوصية وكشفوا عن بعض الازمات والمشاكل داخل منزله ومع زوجته.

«الأنباء» كشفت المستور في مشواره الصعب الشاق جدا المليء بالمطبات والدموع، وأسرار ازمته الصحية التي يخفيها عن الجميع، وخلافاته مع زوجته.

الاسم الحقيقي له هو محمد عبدالفتاح عبدالعزيز هلال وقد ولد في العشرين من شهر مارس عام 1980 بقرية الصنفين مركز منيا القمح - محافظة الشرقية، له أخ أكبر هو مدحت وأختان أصغر منه هما هند ونورا ووالده يعمل حارس أمن بنادي المقاولون العرب، ثم انتقل للعيش في القاهرة بعشوائيات منطقة الزاوية الحمراء، وحصل على بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق.

عاش الفنان الشاب حمادة هلال طفولة قاسية فقد اضطرته ظروفه الصعبة إلى النزول لسوق العمل ولم يتجاوز عمره خمسة أعوام فقد عمل بالتجارة وصبي نجار وصبي قهوة وبالدهان حتى يقوم بإدخال مصدر رزق، كما أنه عانى من المرض خلال سنوات المراهقة فأصيب باختلال وظيفية هرمونية وتذبذب في الوزن فكان أقل من الوزن الطبيعي ثم أصبح وزنه ثمانين كيلوغراما وهو بعمر الثالثة عشرة، وأصيب بمشاكل صحية شديدة في معدته لدرجة أنه لا يستطيع تناول الطعام جيدا ويتم نقله للمستشفى أكثر من مرة إلا أنه يرفض الإفصاح عن حقيقة مرضه وحين تتم مواجهته بهذا الامر ينكر وينفي نهائيا.

بدأ الفنان حمادة هلال حياته الفنية بالغناء في الأفراح والموالد الشعبية وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره وكانت عمله عبارة عن ترديده جملة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تميزه وجعلت من حوله يدركون جمال صوته وإحساسه الدافئ، واستمر بهذا العمل الفردي يساعده شقيقه الأكبر مدحت حتى تعرف على «حسن إش إش» الذي أعجب بنبرة الشجن بصوته وقام بدعمه وعرفه على الفنان المطرب والملحن المعروف حميد الشاعري الذي كان له الفضل في إخراج هذا الصوت العذب وهذا الشجن والإحساس الدافئ إلى النور ليعشقه الملايين، فكان له الفضل بمساعدته على الغناء بشركة هاي كواليتي التي كان مديرها طارق عبدالله، وظهر حمادة لأول مرة بألبومات كوكتيل من إنتاج شركة هاي كواليتي وكان ذلك في عام 1996 وهو لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره وكانت الأغنية بعنوان (برمي السلام).

حب وزواجقصة حب ساخنة لدرجة الالتهاب مر بها حمادة هلال مع فتاة اسمها أسماء سميح وهي فلسطينية الأصل وتعمل طبيبة صيدلانية، التقى بها مصادفة اثناء وجوده بأحد المولات الكبرى بالقاهرة، وظل يطاردها لمعرفة اين تسكن، ونجح في ان يحصل على رقم هاتفها المحمول، وبعد محاولات عديدة اصبحا يتبادلان الحوار وأعرب لها عن تعلقه بها، وبادلته المشاعر، وأخفى هذه العلاقة عن اقرب الناس له، واخيرا قرر ان يتقدم لطلب الزواج منها، وفوجئ ان والدها المستشار في احدى أكبر شركات النفط في السعودية رفض ارتباطهما بحجة أنه لا يليق بابنته ولا يوجد تكافؤ ادبي أو اجتماعي ونتيجة لهذا الرفض عاش الفنان حمادة هلال سنوات عذابا، وعبر عن آلامه بدموعه وأغانيه الحزينة وصمم على أن يصبح جديرا بفتاته فعمل بجد وتعب متواصل حتى أصبح من المشاهير الأثرياء، وأصبح يمتلك الملايين والعديد من الفيلات ورفع من مستواه ومستوى عائلته فجعل من والده الحارس الأمني السابق لنادي المقاولون العرب رجل أعمال، وأصبح حمادة نجما لامعا في عالم الشهرة والفن.

مما جعل والد حبيبته يقتنع به كزوج لابنته وتمت الخطبة في جو عائلي ثم تم الزواج بتاريخ 27 نوفمبر عام 2008 بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة، وكان حفـــــــل زواج أسطوريا ظل حديث الوسط الفــــــــني. ومن الملفت للانتباه أن زوجة حمادة هلال محجبة ومتدينة ولا تسمع الأغاني وتسمع فقط القرآن الكريم وتتابع القنوات الإسلامية وهو الأمر الذي أعجب به الفنان الشاب كثيرا فهو شديد الإعجاب بحيائها وتدينها وقد اتفقا معا على أن تبقى بعيدة عن الأضواء.

تعرض هلال لموقف صعب في ليلة زفافه بعد أن تعرضت زوجته لحالة إغماء في ليلة زفافهما عند ارتدائها فستان الزفاف وقال ان السبب هو عين الحسود، مضيفا أن هذا الموقف أصعب ما مر به طيلة حياته، وفي يوم الزفاف كانت مفاجأة الجمهور في طريقة دخوله القاعة، حيث أغلقت كل أبواب القاعة عليهم، ودخل هلال وزوجته القاعة في سيارة الفنان تامر حسني وسط ذهول الحضور مما أدى إلى دخوله في حالة ضحك هستيرية من ذهول الحاضرين.

عانى حمادة هلال مؤخرا من العديد من المشاكل الأسرية مع زوجته لعدة اسباب اهمها الغيرة الشديدة التي تنتاب زوجته بسبب تهافت المعجبات عليه، وكثرة تأخره خارج المنزل لدواعي العمل، وبعض الامور الاخرى مثل شعورها باهتمامه الزائد بأسرته وأشقائه ووالديه، رغم انها تربطها بأسرته علاقة مميزة جدا، واعترف حمادة بوجود مشاكل داخل منزله ولكنه خفف منها ووصفها انها بسيطة مثل التي تحدث في كل المنازل المصرية والعربية، ولكنه ابدى انزعاجه الشديد من محاولة البعض التدخل في حياته الأسرية التي حرص دائما على ابعادها عن الاضواء والاعلام لدرجة ابعاده التام لابنته راما وابنه يوسف عن الاعلام وعدم ظهورهما في اي مناسبة وإخفاء صورتهما عن الرأي العام نهائيا، كذلك اندهش من نشر البعض لأخبار تؤكد وقوع الانفصال بينه وبين زوجته اسماء، وأن الطلاق قد حدث، وهو امر ليس صحيحا ولا يهم احدا سواه.

لقب مطرب الثورة الذي سعى البعض لإطلاقه على حمادة هلال بعد غنائه اغنية (بعد احداث 25 يناير اثار ضجة وأزمة شديدة بين محبيه ومحبي الراحل عبدالحليم حافظ الذي مازال يحتفظ باللقب منذ ثورة 1952)، وعلى الفور اطلق هلال تصريحا أنه لا يستحق لقب مطرب الثورة وأن الأحق بهذا اللقب النجم الراحل عبدالحليم حافظ فهو أعظم من غنى أغاني وطنية، ولا يستحق هو او غيره هذا اللقب، مما اطفأ نار التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

حجاب اسماء زوجة حمادة هلال اثار موجة من الانتقادات والتساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد ان عرفها الناس محجبة بشكل كامل، فوجئ بها البعض تنشر صورا لها على صفحتها الشخصية بالفيسبوك وهي ترتدي حجابا يظهر بعضا من شعرها ثم ظهرت في عيد ميلادها وهي بحجاب اخف التزاما وبعدها غيرت طريقة ارتداء الحجاب، واكتفت بارتداء قبعة وأسدلت من تحتها خصلات من شعرها الاشقر، ورغم انه امر شخصي لا يهم احدا غيرها وزوجها ولكن لان زوجها نجم وله محبوه فقد تابع الجميع حجاب زوجته بين التأييد لحريتها الشخصية وانتقاد البعض، مع التزام هلال بالصمت ورفض التعليق على الامر.