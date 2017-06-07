عبدالحميد الخطيب

لا يمكن ان نغفل ان رحلة الكثير من الفنانين منذ بدايتهم حتى وصولهم الى النجومية، مرت بالعديد من المحطات المهمة التي جعلت منهم أسماء لامعة في سماء الفن واصبح لهم متابعون بالملايين في كل مكان.

وفي فقرتنا هذه نسلط الضوء على مسيرة بعض النجوم الذين اثروا الساحة الفنية بالعديد من الاعمال المتميزة سواء في المسرح او التلفزيون او السينما والغناء ايضا.

ونجمتنا اليوم هي قيثارة الخليج الفنانة نوال الكويتية التي بدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينات، حيث إنها عشقت الفن والموسيقى وكان سبب دخولها المعهد حبها للموسيقى فمن أحب المطربين الى قلبها أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز.

وعند دراستها بالمعهد بدأ احتكاكها بالساحة الفنية، حيث رشحها الكثير من المطربين الذين اقتنعوا بموهبتها على الغناء مثل طلال مداح وعبدالكريم عبدالقادر وفي عام 1983 أصر عليها الموسيقار راشد الخضر على الغناء حتى أقنعها ويعد هو صاحب الفضل في تقديمها للساحة الفنية.وغنت على خشبة المسرح لأول مرة في حياتها وكان عمرها 17 عاما، وكان ذلك في حفلة أقيمت في عام 1984م، حيث كانت في حالة قلق لأنها التجربة الأولى لها في مواجهة الجماهير، ولكنها صعدت الى المسرح وقدمت مجموعة من الأغنيات بكل ثقة وبشكل طبيعي وحازت على اعجاب الجمهور.

شاركت نوال في العديد من المهرجانات الفنية وتعتبر من الأسماء التي يعتمد عليها نظرا لشعبيتها الكبيرة.

صدر لنوال أول ألبوم في عام 1984، ومعروف عن المطربة نوال أنها لا تضع اسما معينا على ألبوماتها وتكتفي فقط بعبارة «نوال 96 نوال 98 ونوال 2000– وهكذا»، وقد سئلت ذات مرة عن السبب.

فقالت: «لأن جميع أغنيات ألبومي أعتز بها ولذلك فانني لا أفضل واحدة على أخرى، وأترك الألبوم بدون عنوان حتى لا أفرض على المستمع الكريم أغنية معينة، بل أجعله هو الذي يحدد».

وفي عام 1998 شاركت كمغنية بالغناء بصوتها فقط في مهرجان الجنادرية وذلك بمناسبة مرور 66 عاما على تأسيس المملكة العربية السعودية وكانت هذه أول مرة تشارك مطربة في هذا المهرجان وكان اسم الأوبريت «فارس التوحيد» وهو من ألحان الفنان محمد عبده حيث إنه هو من رشحها للغناء في أوبريت مهرجان الجنادرية لتكون أول امرأة تغني في أوبريت وطني سعودي في السعودية.

ومن اشهر اغاني نوال: «انت طيب، تبغي الصدق، انا المسؤول، قول احبك، الشوق جابك، نامت عيون الناس، تهددني، ياشوق، تدري ولا ما تدري، طيب، نساني، يوه يا يوه، ليه ساكت، يا فاهمني، يا مصبر الموعود، اكو مثلك» وغيرها الكثير من ابداعات غنائية محفورة في قلوب ووجدان جمهور نوال.