في خطوة غير مسبوقة، رفضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مصافحة هاني رمزي بعد تعرضها لمقلبه الخطير في برنامج "هاني هز الجبل".

وبعد انهيارها بشكل كامل وكشف رمزي المقلب وطلب مسامحتها خلال وجودها بالسيارة في الهواء، قالت دوللي: "مش مسامحاك يا هاني طول عمري.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وجدّد رمزي طلبه لها بأن تسامحه على المقلب لكنها أبدت رفضها الشديد وقالت بانفعال: "اطلع من دماغي، مش مسامحاك ومتنزلنيش، هيحصلي إيه أكتر من كده"، ثم بدأت في نوبة من الضحك الهستيري، وعلقًت، "مش مسامحاك ولا هتشوفها خالص أنا مكياجي باظ"، ومن ثم كرر طلبه بأن تسامحه، قائلا: "سامحيني وحياة نمس بوند".

وحينما تم إنقاذ دوللي، قالت بنبرة سخرية: "كنت اعمل فيا مقلب كوتي كوتي صغير كده".