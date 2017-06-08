كشفت الفنانة سيمون عن سر تغريداتها المسيئة للنجوم وآخرهم الفنان محمود حميدة على خلفية مشهده الذي ظهر فيه بدون بنطال في كواليس برنامج «رامز تحت الأرض»، وأكدت أن حسابها على موقع «فيسبوك» مسروق منذ شهر مارس الماضي ولم تتمكن من استعادته، واستغل الهاكر ربط الحساب مع حساب «تويتر» وبدأ في نشر تغريدات مسيئة طالت الفنانة فيفي عبده أولا وبعدها النجم محمود حميدة.

وطالبت سيمون الجميع بتصحيح ما ينقل عنها من تغريدات تهاجم النجوم، وقالت: «الرجاء تصحيح الخطأ لأن ده حرامي سارق الاكونت وجاري تتبعه من مباحث الإنترنت».

وأوضحت في تغريدة أن حسابها على «تويتر» مرتبط بحسابها المسروق على موقع «الفيسبوك» قائلة: «يا جماعة ده الولد الحرامي بتاع الفيسبوك عمال ينزل في حاجات بتنزل على تويتر».