شنت الفنانة السورية أمل عرفة هجوما لاذعا على احد الأشخاص دون أن تسمي من المقصود بالاسم أو حتى الحالة التي تتحدث عنها، ونشرت عرفة تعليقا على صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، وقالت: «الشمس ما بتتخبى بغربال.. والسطحية والتفاهة ما بتتخبى وراء بارفان ولا لغات ولا ثياب حلوة، ولا وراء وجوه الشمع، يا ويلنا اذا ما كنا إيد وحدة.. يا ويلنا يا ويلنا».

وتزامن كلام أمل مع رد النجمة اللبنانية نيكول سابا على ما نشره المنتج الفني يامن ست البنين حول أحقية نيكول بتصدر تتر مسلسل «مذكرات عشيقة سابقة» على حساب الفنانين السوريين باسم ياخور وكاريس بشار، حيث اعتبر أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقا وما أثاره من ردة فعل قوية للنجمة اللبنانية التي نشرت عدة تغريدات حول الموضوع.

ليبقى السؤال: هل قصدت أمل عرفة الفنانة نيكول سابا بكلامها أم أنه كلام عام ليس مقصودا به أي شخص؟!