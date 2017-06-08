تحدث الممثل السوري جمال سليمان عن قرار معاقبته الأخير من قبل نقابة الفنانين السوريين، حيث قال إنه رفض الرد على مثل هذه القرارات لأن وقته ثمين.

وقال جمال في لقاء صحافي مع مجلة «لها»: «هناك أمور لا تستحق الرد عليها، وذلك ما تعلمته من خلال خبرتي الطويلة في الحياة، فوقتي ثمين وكلمتي غالية، وهناك أناس لا يثبتون وجودهم إلا من خلال المهاترات والشائعات والتجني على الآخرين واستفزازهم، ونخطئ كثيرا حين نعطيهم الفرصة حتى يظهروا، وأؤكد أن الناس لا يخدعون وسرعان ما يكتشفون الحقيقة، وزهير رمضان لا يستحق الرد عليه، وأشعر بالخجل حين أتحدث عنه».