

يتساءل الكثير عن سر السائل الذي يشربه رامز جلال، خلال برنامجه رامز تحت الأرض، أثناء ارتدائه جلد السحلية ”تنين الكومودو” ، وقبل الخروج للضيف من الجحر.



ورجح البعض أن يكون السائل مرتبط بالسحلية أو مشروب يمنحه القوة مثلًا، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فإن السبب في تناوله المشروب أن الجلد السميك الذي يرتديه رامز يمنعه من شرب أي شيء لفترة طويلة، كما لا يستطيع الإمساك بأي شيء بسبب حوافر السحلية، وهذا المشروب هو المياه الباردة وعصائر طبيعية وفيتامين سي، لكي يستطيع تحمل درجات الحرارة العالية والبقاء طويلًا في جلد السحلية.



يذكر أن حلقة اليوم كان ضحيتها حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري.