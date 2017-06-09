بعدما تناقلت المواقع الإخبارية، خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم، خرج الفنان أشرف سيف، ليعتذر عن نشره لخبر وفاة “سيدهم” على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون أن يتأكد.

وكتب سيف ليوم الخميس: «اعتذر للجميع، وبحمدالله أن خبر وفاة الفنان الكبير لم يتأكد حتى الآن، رغم كتابته في أحد المواقع الكبيرة، الذي نقلت عنه، وبالاتصال بالدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قال إنه لا تأكيد للخبر، لأن السيدة حرمه لا ترد على الموبايل، وأرجو أن يكون إشاعة، لذا حذفت البوست، ويارب يفضل محذوف».

من جهتها قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إن الدكتورة ليندا جورج، زوجة الفنان جورج سيدهم، نفت لها منذ قليل ما تردد حول وفاة الفنان جورج سيدهم، وأن الفنان بخير، وفي صحة جيدة، واصفة شائعة وفاته بالخبر السخيف.

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت خبر وفاة الفنان فجر ليوم الخميس، عن عمر يناهز 79 عامًا. وسردت جانبًا من حياته وأشهر أعماله، منها مسرحية “المتزوجون” مع صديقيه سمير غانم وشيرين.

كما قدم سيدهم العديد من الأعمال الناجحة منها “الجراج” و”الشقة من حق الزوجة” و”المعتوه” و”عالم عيال عيال” و”قاع المدينة” و”أضواء المدينة” و”البحث عن فضيحة” و”فرقة المرح” و”المجانين الثلاثة” و”شباب مجنون جدًا” و”معبودة الجماهير” و”آخر جنان” و”الشقيقان” و”آخر شقاوة” و”معسكر البنات”. وتوقف عن العمل منذ وقت طويل بعدما أصيب بالشلل.