انهار الفنان المصري سليمان عيد، أثناء مقلب أعده له الفنان المصري هاني رمزي خلال برنامجه "هاني هز الجبل" المذاع عبر فضائية "الحياة" المصرية.

واستغاث عيد، لإنقاذه من الموت المحقق، وحاول الفنان أن يبدو متماسكاً، منادياً اسم السائق في محاولة منه أن يفيقه من حالة الإغماء المزعومة بعد الحادث، لكنها باءت الفشل.

وبعد كشف هاني رمزي عن المقلب، دخل عيد في حالة اندهاش وفرحة في ذات الوقت لكون الموقف غير حقيقي، قائلاً: "أنت هاني رمزي! طلع هاني رمزي، نزلوني بقى".

وطالب رمزي، أن يعطي أمراً لسائق الونش بسحب السيارة، فاشترط عليه الأخير أن يصفح عنه نظير سحب السيارة، فرد عيد قائلاً: "ربنا يخلي لك ابنك شادي طلعني من هنا، هقبل أسفك لو طلعتني من هنا، وسامحتك من قلبي يا هاني يا رمزي بس طلعني".

وحل الفنان سليمان عيد ضيفة هاني رمزي ببرنامجه "هاني هز الجبل"، المذاع على فضائية "الحياة المصرية"، ونفذ رمزي مقلبه في سليمان عيد بعد إيهامه بزيارة أحد دور الأيتام، الذي يقع أعلى الجبل في لبنان.