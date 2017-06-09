فضلت الزواج من رجل أعمال لديه أربعة أولاد.. ورفضت التدخل في حياتها

ابنتها وسيف الدين نقطة ضعفها.. ورفضت مساعدة شقيقها

مطربة مؤقتة.. وترتيب الأسماء سرّ خلافها مع تامر حسني



القاهرة ـ محمد صلاح

الفنانة ياسمين عبدالعزيز نجحت بجدارة في ان تحتل مقعدا مهما ومميزا ضمن مقاعد نجمات الصف الاول.. وبرعت في تقديم الشخصيات الكوميدية.. بل وهي النجمة الوحيدة التي أصبحت للشباك وحطمت ارقاما قياسية لإيرادات الأفلام في المواسم السينمائية.. ورغم ذلك لم تمر مشاهد مشوارها الفني الا عبر العديد من المشاكل والأزمات والخلافات التي وصلت لاتهامات بالتحريض على القتل.. والمشاجرات.. وفي حياتها الشخصية مواقف كانت مثار العديد من الشائعات والاقاويل.. «الأنباء» كشفت المستور في حياة نجمة الشباك.

احمد برادة الفنان وبطل العالم للاسكواش سابقا كان احد اهم الأسماء في حياة ياسمين وأسرتها.. سواء وهي طفلة أو في سن المراهقة واستمرت حتى الزواج والإنجاب.. فقد كانت وما زالت العلاقة بين احمد برادة وياسمين عبدالعزيز مليئة بالألغاز والغموض ولم ينجح احد في حل اللوغاريتم.. فهما اصدقاء منذ الطفولة بحكم الاقامة في نفس المنطقة ولعبا كثيرا معا في شوارع المعادى.. وكثيرا ما ظهرا معا في عمر المراهقة والشباب.. الى ان حدقت واقعة الاعتداء على برادة ومحاولة قتله امام منزله.. وتردد اسم ياسمين في القضية وقيل ان ارتباطه بعلاقة عاطفية معه وراء الحادث.. ومع الوقت انتهت الشائعات.. إلى ان تفجرت الخلافات من جديد ولكن هذه المرة بين برادة وزوج ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة بعد أن اتهمه رجل الأعمال بانه وراء حادث الاعتداء الذي تعرض له رجل الأعمال اخيرا وأدى إلى دخوله المستشفى، هذا الاتهام من جانب رجل الأعمال لأحمد برادة لم يكن الأول في علاقتهما فقد سبقته سلسلة من الاتهامات بينهما يتهم فيها كل طرف الآخر بسبه وتهديده عبر الهاتف. بعد ان اكد برادة ان حلاوة سبق له ان حادثه هاتفيا واتهمه بالعديد من الاتهامات وهدده بشكل صريح بحجة انه تحدث عن زوجته في حوار صحافي لاحدى المجلات الفنية.. وتقدم برادة ببلاغ رسمي للشرطة المصرية يتهمه بالتهديد بالقتل.. في المقابل، اتهم رجل الأعمال حلاوة.. لاعب الاسكواش أحمد برادة ومطلقته دعاء فوزي وشقيقها هشام بمحاولة قتله.. وقدم كل منهما ادلته.. واتّهمت ياسمين الزوجة السابقة لزوجها بمحاولة قتله لأنه رفض أن يعطيها 12 مليون جنيه قيمة أرباح شركته، بينما اكتفى حلاوة بعرض 7 ملايين فقط.



ثم انتقل الصراع إلى حرب إعلامية شرسة بينهما.. كان من الواضح ان ياسمين سبب الأزمة وان هناك شيئا خفيا جعلهما يتصارعا لدرجة التهديد بالقتل.

برادة صرح: ياسمين صديقة منذ الطفولة.. وكنت اعتز بها جدا لدرجة انني رشحتها لبطولة فيلم كنت مرشحا لبطولته مع المخرج محمد عبدالعزيز ولا أعرف من أين نسج زوجها في خياله ان هناك علاقة تربطني بها لدرجة انه قال لي انه سيضربني مثلما ضربني من قبل ولذلك تقدمت للنائب العام بطلب من اجل فتح التحقيق في الحادث الذي تعرضت له من قبل.

الزوجة الثانية

الفنانة ياسمين عبدالعزيز حملت أيضاً لقب الزوجة الثانية، حيث تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة رغم أنّه متزوج ولديه أبناء، فيما لم تعارض ياسمين وقبلت بالأمر الواقع لكنها لم تتزوج سراً بل أعلنت الخبر بشكل طبيعي.



وأنجبت ياسمين من حلاوة ابنتها الأولى ياسمين وابنها سيف الدين.

الفنانة ياسمين عبدالعزيز واجهت أكثر من مرة مشكلة هددت استقرار زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة وصلت لحد انتشار الشائعات عن طلاقهما وانتقالها للاقامة بمنزل أسرتها بصحبة اولادها.

ياسمين حرصت خلال ردودها على التأكيد أن ترويج مثل تلك الشائعات يهدف بصفة أساسية إلى زعزعة الاستقرار الأسري الذي تنعم به ياسمين مع زوجها وابنتها.



ولنفس الغرض ردت على تلك الشائعات بنفي تلك الاخبار في وسائل الإعلام المختلفة ثم ظهرت بصحبة زوجها في أحد الفنادق الفاخرة المطلة على النيل وتناولا طعام العشاء في أجواء هادئة مفعمة بالرومانسية لدحض كل المزاعم التي روجت إلى حدوث اضطرابات في علاقتهما الزوجية.. وقامت بنشر بعض الصور لهما وهما في حالة انسجام وتفاهم شديد.



ياسمين وسيف الدين.. هما ابنا ياسمين عبدالعزيز وتعتبرهما نقطة ضعفها الانسانى وأهم مكسب لها في مشوار عمرها.. لانه تعترف بانهما يمثلان لها كل المشاعر الانسانية وتعتبرهما اصدقاءها والمقربون.. وكلما رأتهما يكبران يوما تسعد بهما اكثر وكثيرا ما حافظت على ابعادهما عن الاضواء والإعلام والشهرة والنجومية حتى لا يصابا بتلك الأمراض النفسية التي تصاحب تسليط الضوء على الاطفال..

استقبل جمهور ياسمين عبدالعزيز زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بصدمة كبيرة، خاصةً أنه متزوج ولديه أربعة أبناء.. بعض المقربين من الزوجين اكدوا أن ياسمين عبدالعزيز حصلت على مهر أسطوري وهو فيللا بـ 20 مليون جنيه، بينما تكلف فستان زفافها وقتئذ 250 ألف جنيه.. ولكنها فاجأت الجميع بتصريحها بانها ارتبطت بقصة حب طويلة مع حلاوة.. وأنه أصبح فارس أحلامها الذي كانت تبحث عنه.. وطالبت الجميع بالصمت وعدم التدخل في حياتها الشخصية واختياراتها لزوجها أو أمورها العائلية..

حالة من الجدل والقيل والقال اثيرت حول ياسمين وشقيقها وائل.. الذي اقتحم مجال التمثيل مستغلا وسامته ونجومية شقيقته..وترددت شائعات ان الشقيقة النجمة رفضت مساعدته والوقوف بجواره أو التحدث مع المنتجين والمخرجين لترشيحه للمشاركة في الأعمال الفنية كوجه جديد.. واستدلوا على ذلك بعدم اختيارها له للعمل في أفلامها السينمائية.. ولكن ياسمين تجاهلت الرد على تلك الاقاويل.. بينما اكد وائل ان هذه الشائعات ليس لها اساس من الصحة وأن علاقته بشقيقته اقوى وأعمق مما يتصور البعض.. وانها دائما توجه له النصح والارشادات.. وكشف ان عدم تعاونهما فنيا حتى الان يعود لانه لا يفضل الأعمال الكوميدية ويريد اثبات ذاته بمفرده من خلال الأعمال الدرامية التي يجد نفسه فيها.

رغم نفي ياسمين اكثر من مرة نيتها الغناء بشكل احترافي أو منفرد..الا ان الأمر يستهويها وتجد ان رغبتها كبيرة في تجربة تقديم نفسها لجمهورها كمطربة.. لذلك طرحت من قبل عدة اغنيات في أعمالها الفنية.. ولكنها خاضت تجربة الغناء المنفرد وقدمت اغنية «يانا يامي» بمناسبة عيد الأم وصورتها فيديو كليب.. وأعجبت بالفكرة لأنها تعبر عن متاعب الأم الشابة بطريقة كوميدية ونفت وجود نية للاستمرار في تقديم اغنيات منفردة في الفترة القادمة لأن تطلق أغنيات في الفترة المقبلة.. لانها ليست مطربة ولكنها تؤدي الاغاني باسلوب جيد.

اثارت مشاجرة ابنتي هشام سليم مع ياسمين ضجة ضخمة في الرأي العام والوسط الفني بسبب حصولها على حكم قضائي بحبس الابنة الكبرى ثلاثة شهور لتعديها عليها بالضرب بسبب مشاكل الجيرة.. ولولا تدخل العقلاء من الفنانين اصدقاء الطرفين لزادت الأزمة اشتعالا وانتهت باعتذار حفيدة صالح سليم لياسمين التي تنازلت عن الحكم والدعوى القضائية.. ولكن الحرب الكلامية التي وصلت لحد السب والتشهير بين هشام وياسمين تركت شعورا بالغضب لدى المتابعين جميعا.

أزمة ياسمين التي قررت العودة للدراما التلفزيونية هذا العام من خلال مسلسل «على رأي المثل» اصابتها بأزمة نفسية كبيرة بسبب القرار المفاجىء للفنان تامر حسني بالاعتذار عن مشاركتها بطولة المسلسل.. وتبعه المخرج محمد سامي بالانسحاب ايضا.. وتناثرت الشائعات عن وجود خلافات شديدة بين تامر وياسمين ادت للاعتذار.. وهو ما نفته ياسمين وكذلك تامر.. ولكن «الأنباء» علمت أن ترتيب الأسماء على تترات المسلسل كانت سبب الأزمة لان كليهما يرى انه الأكثر نجومية وشعبية.. وعلى الفور استعانت ياسمين بنجم فرقة مسرح مصر الفنان الشاب مصطفى خاطر لبطولة المسلسل مع المخرج معتز التوني.



خاصة أن كل حلقة ستشهد مشاركة ضيف شرف من نجوم الصف الأول بالدراما المصرية.