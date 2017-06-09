نفت د.ليندا شائعة وفاة زوجها الفنان جورج سيدهم، مشيرة إلى أنها لم تعلم بالشائعة سوى منذ دقائق عقب استيقاظها من النوم، حيث فوجئت بعشرات المكالمات الهاتفية من كل المقربين منها، وهو الأمر الذي أقلقها للغاية، فحاولت التواصل معهم، ومن هنا علمت بالشائعة.

وكانت هناك العديد من الشائعات التي ترددت بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن وفاة جورج سيدهم، وهو ما نفته أيضا الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي تربطها علاقة صداقة وطيدة بأسرة جورج سيدهم.

يذكر أن الفنان الكبير جورج سيدهم يخضع للإقامة الجبرية في منزله نظرا لحالته المرضية السيئة منذ سنوات طويلة، والتي جعلته غير قادر على التواصل بشكل طبيعي مع المحيطين به.