عز: كلام سخيف.. ومسلسل كرارة لا يمت بصلة لـ «الخلية»

«مشاجرة وصلت إلى حد الضرب بين الفنان أحمد عز وأمير كرارة أثناء وجودهما في صالة الجيم، وذلك بسبب تقديم أمير كرارة نفس الشخصية التي يؤديها عز في فيلمه الجديد «الخلية» في مسلسل «كلبش» المعروض حاليا، حيث يقدم كل منهما شخصية ضابط شرطة»، هذا ما انتشر أخيرا تأكيدا بأن الفنان أمير كرارة اعتدى على عز بالضرب بعدما هاجمه الأخير واتهمه بأنه سرق فكرة فيلمه في مسلسله الحالي.

وفي تصريحات له، قال الفنان أحمد عز ان هذا الكلام سخيف وأنه وكرارة زميلان وصديقان، وأن كل ما قيل أخيرا مجرد شائعات وكلام سخيف، فالمسلسل، بحسب تعبيره، لا يمت بصلة إلى فيلمه وتابع أنه فوجئ بالخبر الذي لا يعلم مصدره ومن وراء هذه الشائعة، مشيرا إلى أن هذه الشائعة من الوارد أن يكون السبب وراءها أن كلا منهما يتردد على نفس الجيم، كما يتدربان مع المدرب نفسه أيضا.

من جهته، أشار أمير كرارة إلى أن عز هنأه على بطولة المسلسل ونجاحه. وعما قيل بأنه رفض العمل مع أحمد عز، حيث عرض عليه المشاركة في بطولة فيلم «الخلية»، أجاب بأنه لم يرفض العمل مع عز، ولكن من الطبيعي أحيانا أن يعتذر عن عمل إن كان مشغولا أو كان العمل لا يناسبه، لكنه لا يرفض العمل مع عز، كما أنه لم يعرض عليه «الخلية» من الأساس.

وتابع كرارة أن من وراء هذه الشائعة يحاول النيل من نجاح مسلسل «كلبش»، الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة في شهر رمضان الكريم.