تبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة مهرجانات الصيف الخاصة في لبنان، وتحفل المناطق اللبنانية بمجموعة من الأمسيات الغنائية التي يحييها عدد من الفنانين اللبنانيين والعرب.

فعلى أثر خلاف بين البلدية والمنظمين في منطقة جونية اللبنانية انقسمت فعاليات المهرجان إلى قسمين، بعدما تقرر أن يقام في المنطقة مهرجانان، والتحدي بالطبع سيكون في اختيار المطربين، حيث وقع المنظمون في تحدي اختيار النجوم لإحياء السهرات، على أن يبدأ جدول السهرات 24 الجاري مع أضخم الألعاب النارية، و25 من الشهر نفسه أوبريت «عبلة وعنتر»، ويوم 26 يستضيف المهرجان مارلين ويينز، وفي 27 مغني البوب الأميركي مايكل بولتون، ويوم 28 مغني الراب البريطاني تيني تيمباه، وفي 30 يونيو عازف البيانو والملحن الأردني زيد ديراني، أما الأول من يوليو فسيكون الجمهور، حسب موقع «نواعم»، على موعد مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لإحياء واحدة من ليالي المهرجان، حيث سيقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

بينما سيحيي النجم وائل كفوري في المقلب الآخر ليلة ضمن فعاليات المهرجان الثاني الذي لا يبتعد كثيرا عن مكان المهرجان الأول، علما بأنها لن تكون الوحيدة بل سيتنقل وائل في غالبية الحفلات الصيفية، كذلك ستطل هبة طوجي في مسرحية «Notre Dame de Paris»، بعدما تنقلت في مهرجانات عالمية.