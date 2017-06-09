حالة من الاطمئنان سيطرت على الفنانة فيفي عبده بعد إلقاء القبض على الشخص الذي بعث لها عشرات الرسائل عبر هاتفها الخاص، وهددها بالقتل وتدمير حياتها.

فبعد أيام من تقديم فيفي بلاغا عاجلا للقبض على هذا الشخص، نجحت الشرطة في الوصول إليه والقبض عليه، لكن المفاجأة كانت اعترافات هذا الشخص بأن هناك منتجا حرضه على تهديد فيفي بقتلها وتدمير حياتها، مقابل جعله يشارك في فيلم من إنتاجه.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه تعرف على المنتج على «فيسبوك»، وقد بعث له أرقام هواتف فيفي الخاصة، لكن النيابة حتى الآن لم تكشف عن اسم هذا المنتج حتى تتمكن من القبض عليه، حيث صرح مصدر أمني، بحسب مجلة «لها»، بأنه هارب خارج القاهرة.