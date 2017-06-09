قضت محكمة الأسرة في مصر بإلزام الفنانة هالة فاخر بدفع نفقة شهرية لحفيدتها، بعدما تقدمت الأم بدعوى تطالب فيها بالإنفاق على ابنتها المريضة.

وذكرت تقارير صحافية ان المحكمة ألزمت هالة بدفع مبلغ شهري قيمته 1000 جنيه لحفيدتها، ومبلغ 18 ألف جنيه للشهور الماضية التي لم تدفع فيها، وجاء ذلك بعدما قالت طليقة ابنها هالة حسين ان الفنانة هي من تنفق على ابنها حسين أيمن حسين صدقي.

وتغيبت هالة فاخر عن الجلسة، بينما رفضت التعليق على الأزمة منذ عام 2015، حيث كشفت طليقة ابنها أن دخل الفنانة 50 ألف جنيه شهريا، ودخل زوجها أيمن حسين صدقي 5 آلاف جنيه، وطالبتهما بالإنفاق على ابنتها التي تعاني من ضيق في التنفس بالرغم من ذلك فإن والدها يهملها.