قالت الفنانة المصرية شيرين رضا، إن ابنتها الوحيدة نور، من الفنان عمرو دياب، تعيش خارج القاهرة معظم شهور السنة وذلك بسبب انشغالها بالدراسة.

شيرين رضا، أضافت: «أنها تتواصل بشكل يومي، وأن ابنتها تمتلك موهبة فنية ولكنها ليست تمثيلية أو غنائية، فهي تمتلك موهبة الرقص ولكنها ستبدأ في اتخاذ خطوات جادة بهذا المجال ولكن خارج مصر.. وأنا لا أعارضها وأطلق لها الحرية في اتخاذ القرارات» .

شيرين رضا، تخوض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل «لا تطفئ الشمس»، ويشاركها البطولة ميرفت أمين، وأمينة خليل، وجميلة عوض، وأحمد مالك.

يذكر أن شيرين رضا، هي ابنة الفنان الكبير محمود رضا مؤسس فرقة رضا للرقص الشعبي، ووالدتها هي نديدة مصممة أزياء الفرقة، والتي توفيت خلال أحد عروض الفرقة عام 1960، ورغم وفاتها أكملت الفرقة العرض.